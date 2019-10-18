【英超】非洲雙星為善最樂　沙夏月捐10%人工　文尼為家鄉建學校

英超球星韋費特沙夏及沙迪奧文尼近日分別接受訪問，講到兩人各自的慈善事業，沙夏會將10%的人工捐贈予慈善機構，而文尼不欲追求名車、名錶及私人飛機，他寧願將人工回饋祖國，興建學校及球場。

效力水晶宮的科特迪瓦前鋒韋費特沙夏，周薪13萬鎊，他會將人工的10%捐出來，幫助有需要的人。沙夏在科特迪瓦出世，一家9兄弟姐妹，曾經歷貧困的日子，如今他名成利就，成立了沙夏基金會行善，例如幫助科特迪瓦及英國的足球小將。

沙夏一家9兄弟姐妹，捱過窮，所以他現在會將10%的人工捐出，給予有需要的人。（沙夏Twitter）

26歲的沙夏說：「我對足球的熱情，為我提供了一個平台，可以做我喜歡的事，幫助其他人，就是那些像我以前的人，沒有得不到任何幫助或救濟。我十分了解一無所有又得不到幫助的人，所以我希望自己現在所做的，可以為人們帶來笑容。我能夠完成夢想，成為職業足球員，啟發我每天去幫助他人。」

據報，沙夏在水晶宮的周薪有13萬鎊。（Getty Images）

說到貧困出身的英超球星，還是利物浦的塞內加爾前鋒沙迪奧文尼。他同樣為善最樂，購買奢侈品不會令他快樂，他希望為其他人帶來歡樂。有些球星會買名車名錶，但文尼卻說：「為何我要買10部法拉利、20隻鑽石錶再多兩架私人飛機呢？這些東西對我及這個世界有什麼用？」

利物浦的文尼出身貧苦，成名後一直想回饋貧苦大眾。（Getty Images）

27歲的文尼說：「我試捱餓，我試過在農田工作，我經歷過困苦的時刻，赤腳踢足球，沒有接受教育……今時今日，我所賺到的每分錢，都要多謝足球，令我有能力去幫助其他人。」

文尼續說：「我興建學校、球場，向赤貧的人捐衣服、鞋及食物。此外，我每月會向塞內加爾最貧窮的地區捐70歐元，幫助他們的家庭經濟。我不需要展示名車、豪宅、豪華旅行甚至私人飛機，我更希望將自己生活所得的一點成果，與其他人分享。」