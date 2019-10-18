【學界D1游泳】 林凱喬的佛系游泳哲學　「游水有趣也不悶」

「沒有甚麼特別。」這是我在一個訪問中聽得最多的一次。 這個說「沒有特別」的人，特別在她去年以14歲之齡就游過亞運，並在400米個人混合泳決賽中以4分55秒42、0.07秒之差打破何詩蓓保持的分齡紀錄；出戰不少大賽，回歸學界，她是拔萃女書院游隊隊長之一的林凱喬（Christy）。

今日（18日）於港九學界D1游泳賽女子A Grade 50米蝶泳中以33.68秒列小組首名，並晉身下星期五決賽。升上A Grade但也似乎對15歲的Christy來說毫無難度，年紀小小就走過亞運般的規模，她笑說是長大了一點。

「想法和以前不一樣，以前會覺得這些比賽都一定要游到一個時間，現在就會想將自己可以做到事做到最好。」她說得淡淡然，很難想像只是一個15歲的靈魂；「我游水很輕鬆，為甚麼要緊張，不用這樣對自己。」我笑，她也笑說：「真的！有人會食power gel，但我從來不吃，我會說給我水就好。」

學界D1游泳：林凱喬於女子A Grade 50米蝶泳中以33.68秒列小組首名。（張倩儀攝）

學界D1游泳：林凱喬視學界為大賽之一，畢竟代表的不只是自己，而是學校。（張倩儀攝）

不強求也不逼迫自己

從不去想同項目的紀錄，只想著目標時間，上水後的「恭喜」才始發現自己造出新紀錄：「由我參加比賽開始我就沒有想要贏或得到甚麼。」她笑說：「順其自然就好。」就好像她平日游蛙式，自由式卻是練水中練得最多，教練就叫她試一試，「又真的幸運地可以去到亞運。」

「很少人會好像我，由50、100、200蛙，到200、400IM（混合泳），又去到800、1500自（由式），因為我從小到大都沒有定到一個專項。」Christy解釋說。

學界D1游泳：以15歲之齡升上A Grade，林凱喬笑說並沒有什麼特別，順其自然。（張倩儀攝）

四式給她的是有趣

「會辛苦一點嗎？」我無知的問。「訓練也不一樣，沒有專注一件事；可能這樣辛苦一點，我卻很enjoy這件事。」重重複複的動作，眼前一樣的畫面，有人覺得悶，Christy卻說起來有趣，「游一個式你會游到很悶，但我可以換住練其實真的很開心。」三年的港隊訓練，從沒有想過偷懶、請假：「病假⋯⋯好像都沒有，游水一點也不無聊，很有趣，又可以很辛苦，練水又會很興奮。」不知道是走過大賽的看透，還是年輕的純粹，Christy喜歡游泳這件事，愛得很簡單。

學界D1游泳：對於游泳，林凱喬笑得簡單：做好熱身，做好準備，聽到「Take you marks，go」跳下去就游，碰到池就停，就這樣。（張倩儀攝）

亞運是大賽 學界也是

今天場上盡是來自不同學校的泳手，沒有因為走過亞運而有光圈，「我不是走霸氣路線哈哈，我習慣順其自然；做好熱身，做好準備，聽到「Take you marks，go」跳下去就游，碰到池就停，就這樣。」只有兩種情緒，不哭不急，只有賽前沒有表情的穩定和賽後完成的甜笑。「沒有特別的，放鬆冷靜就好，我不覺得亞連之後我變成『Star』。」

學界D1游泳：只要保持放鬆，不必讓自己太在意和緊張。（張倩儀攝）

Chisty說亞運的感悟是「天外有天」，亞運必然是里程碑，但學界卻是另一個自己重視的賽事。「學界的話，我代表的不是自己，是學校；學校的老師、同學全部都希望可以做得好，贏了又可以為學校爭光。」而她也是沒有特別多想，認真游、全力游⋯⋯