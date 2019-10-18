【西甲】下周末國家打吡改期　西足總令巴塞皇馬3日內協商新日期

受加泰羅尼亞示威影響，西班牙足總今早宣布，將原定在10月26日於魯營球場舉行巴塞隆拿主場對皇家馬德里的西甲聯賽改期。足總要求巴塞及皇馬在下周一早上或之前商議並定出新的比賽日期，否則足總會為他們決定。

日前西班牙法院重判多名發起獨立公投的加泰羅尼亞獨派領袖，引發大規模示威及警民衝突。受政局動盪影響，西班牙足總在當地時間今早（10月17日）宣布，要求原定在10月26日於魯營球場舉行巴塞隆拿主場對皇家馬德里的西甲聯賽改期。

巴塞對皇馬的國家打吡本身定於香港時間10月26日晚上7時舉行。（Getty Images/資料圖片）

西班牙足總令巴塞及皇馬商議新的比賽日期，並於當地時間下周一（10月21日）早上10時前達成協議，否則足總的競賽委員會將代為決定比賽日期。據西班牙媒體透露，西甲賽會最初打算主客場互換，將10月26日的國家打吡改在皇馬主場班拿貝球場舉行，但皇馬及巴塞俱反對。

首循環的國家打吡於巴塞主場魯營球場舉行。（Getty Images/資料圖片）

據報，巴塞及皇馬屬意於12月18日星期三比賽，該周中沒有歐聯比賽，只有西班牙盃比賽，但遭到西甲聯賽會反對。西甲聯賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）表示，西班牙盃的入場人數及收視本身很低，若果同日遇上國家打吡的話，相信沒有人會看西班牙盃比賽。

有西班牙傳媒分析，西甲聯賽會反對周中舉行國家打吡，還有直播考慮。原定10月26日的國家打吡被安排為早場，於香港時間晚上7時舉行，此安排正是為了迎合中國觀眾，但若果改期至周中的話，比賽在遠東地區的深夜舉行，將大大影響中國地區的收視。

西甲聯賽會主席泰巴斯不希望國家打吡與西班牙盃比賽撞期。（Getty Images/資料圖片）

因此，西甲聯賽會提出，將國家打吡改期至12月7日星期六舉行。此舉牽一髮而動全身，原定於該周末舉行的巴塞對馬略卡及皇馬對愛斯賓奴都要改期，需要跟多兩間球會協商。再者，巴塞在12月1日要作客馬德里體育會，他們肯定不希望連續兩周聯賽鬥馬德里雙雄，所以巴塞勢不同意改期到12月7日。