【西甲】巴利剖白留皇家馬德里感受　帶着不安及憤怒開季

皇家馬德里的加里夫巴利今夏盛傳會離隊他投，教練施丹更直言這名威爾斯前鋒可以隨時離開，但最終未有成事。 巴利近日承認，季初帶住轉會傳聞帶來的不安及憤怒上場。

施丹今夏曾公開表示，巴利有自由離隊，但傳聞買家熱刺、曼聯等球隊最後都未有與皇馬達成協議，巴利最終留隊。將隨威爾斯作客斯洛伐克的巴利，承認自己季初落場時負能量「爆燈」。

不過，不安及憤怒卻帶來不錯的表現，為皇馬在西甲攻入兩球及兩次助攻。儘管交出表現，但外國傳媒仍指這名30歲球員季後就會離開這支西班牙首都球隊，巴利希望這些傳聞可以盡快結束。

巴利今夏差一點就離開皇馬。（Getty Images）

「我（為皇馬）比賽時頗為激動，」巴利說：「我感到憤怒，那時我找不到方法去保持頭腦清醒。」巴利指自己現時只想為威爾斯及皇馬全力作賽，「希望以後也可以繼續如此」。

傑斯深信巴利可繼續好表現

威爾斯在歐國盃外圍賽E組鬥斯洛伐克，教練傑斯認為巴利留在皇馬，情況及表現有好轉，深信他可以繼續有好表現。傑斯說：「從外面看，我認為一切都有好轉。我一直都說他效力的球會十分出眾。」

巴利季初表現不俗。（Getty Images

巴利今季西甲暫時錄得兩個入球。（Getty Images）

「當然，之前他差一點離隊，當然令他感到不安。不過，現在情況變了，我認為他在皇馬很高興，亦受到球迷愛載。我期望他可以繼續有好表現。」傑斯說。