【單車．亞錦賽】梁寶儀憶手術失敗之苦　路縱漫長　終有交代

說起香港單車隊，你大概立刻想起李慧詩；若說起梁寶儀，你有印象嗎？ 25歲的梁寶儀，青年時期是亞洲冠軍，踏足成人賽已8年，路漫長而曲折，付出心血捱過傷患，今日終有收穫，她的名字值得大家記住。

今日的亞洲場地單車錦標賽，梁寶儀在女子個人追逐賽突破個人最佳時間，以第2名進入金牌戰，儘管最後戰敗獲得銀牌，這面獎牌對她來說卻有莫大意義──既是踏入成年階段後首面亞錦賽精英組個人獎牌，更克服了康復路上的苦。

梁寶儀（前排右二）多次代表香港出戰各項賽事。（資料圖片/李澤彤攝）

梁寶儀在2011年的亞洲公路單車錦標賽，奪得青年組個人公路賽金牌，告別青年階段後轉戰成人組開始，她常在香港隊的女子長途賽亮相，成為女子團體賽常客。寶儀曾與隊友合作贏得不少獎項，包括2017年亞錦賽女子團體追逐賽銀牌，也在同年全運會的女子公路賽，助孟昭娟搶得一面銀牌。

香港隊在2017年全運會奪得女子個人公路賽銀牌，梁寶儀（右三）亦在隊中。（資料圖片/李澤彤攝）

受傷因禍得福而進步 手術失敗一度失意



寶儀的身影常出現在頒獎台，但比起孟昭娟、楊倩玉、刁小娟、黃蘊瑤等隊友及前輩，她總與個人獎項無緣；妹妹梁穎儀去年在亞運的女子公路計時賽也贏得了銅牌。寶儀在亞運前受傷，右手手肘骨裂，骨頭鑲進鋼板和螺絲作固定，感覺當然難受，但她忍痛堅持，更憑教練為她度身訂造訓練計劃取得莫大進步，同時抱住一個信念：「一年後拆了釘，就會完全康復」。

梁寶儀（左）與妹妹梁穎儀（右）同為香港單車代表。（資料圖片）

今年4月，卻是另一惡耗，1年前的手術失敗，舊鋼板釘住的位置太脆弱，要再重加鋼板，更要在盤骨取骨作「植骨」，寶儀既憤怒亦害怕──為一整年下來未有察覺手術有問題憤怒，亦害怕要在盤骨處另開新傷口，「手術後有段時間連走路都做不到，就會想，去年單是手的傷口要恢復已花了幾個月，現在連走路都做不到，究竟要恢復多久？」更難過的是懷疑與孤獨，「每天都只得自己一個面對機器，一來悶、一來懷疑自己是否能回復以前水平。」

梁寶儀（左一）努力多年，終等到一面亞錦賽個人獎牌。（香港單車聯會提供）

從青年冠軍到精英組首面個人獎牌之間，寶儀努力了8年，她坦言的過程較別人慢，但去年受傷令她決心破釜沉舟，「已經無得再差」，到今天終獲得一面寶貴的銀牌、證明有力在亞洲水平競爭，對梁寶儀來說無疑跨過了一大關口，全因「靠自己」：「感受特別深，是第一面個人精英組獎牌，之前只拿過團體獎牌，有隊友去幫忙，今次靠自己，感覺好開心，比之前拿團體獎牌更開心，也算是……嗯……」她努力找個合適字眼，「有個交代給自己！」