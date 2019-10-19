【MotoGP．日本站】馬昆斯胞弟神奇救車　力爭首奪次級別世界冠軍

天雨路滑對一般司機並不容易應付，但對Moto 2車手阿歷斯馬昆斯（Alex Marquez）而言，在今日（19日）的MotoGP日本站練習賽中，完美展示高難度救車方法。

6奪MotoGP世界冠軍的馬昆斯胞弟阿歷斯，在次級別Moto 2賽事暫時以40分拋離次席的車手，有望首度稱霸Moto 2，但來年未有機會上演「兄弟內訌」，因為阿歷斯來年留效Marc VDS車隊，繼續征戰Moto 2。

阿歷斯馬昆斯暫時以40分領先次席，有望首度揚威次級別世界冠軍。（Getty Images）

MotoGP今周在茂木賽車場上演日本站，阿歷斯馬昆斯在第三節練習賽出現一次神乎其技的「救車」。在場濕路滑的賽道上進行的練習賽，該名23歲的西班牙車手在出彎時後軚失控，即使阿歷斯整個人離開戰車，但他依然雙手緊握軚盤，阿歷斯被戰車拖行繼續前進，而該名西班牙車手維持這狀態往賽道旁邊，重新返回戰車上，他的精彩救車鏡頭使車隊的工作人員抹一把汗。

馬昆斯在練習賽造出一記高難度救車後，未有影響他在及後排位賽的表現，更造出2分00.985秒的最快圈速，將在正賽以頭位起步。

阿歷斯馬昆斯勇救戰車逐格睇（按圖放大）

穩奪今年MotoGP世界冠軍的阿歷斯胞兄馬昆斯（Marc Marquez），首度在日本站頂級別取得頭位出賽，有望奪得今年第10個分站冠軍。