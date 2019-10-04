【MotoGP．泰國站】馬昆斯練習賽大炒車　今站奪冠即封王

在MotoGP車手榜高踞榜首的馬昆斯（Marc Marquez），只要在泰國站奪冠便可以確保6奪世界冠軍。該名西班牙車手在第一節練習賽時，遇上嚴重的意外，更一度送院接受調查，但他及後便隨即重返賽場。

今年MotoGP戰至泰國站，只剩下最後5站賽事，有望在今站鎖定封王的馬昆斯，在泰國站周五的首節練習賽的最後10分鐘，他在第7隻彎發生意外，戰車突然失控，馬昆斯被拋出戰車外，他滑出賽道外，他的戰車同時在後方翻滾多圈，而戰車更撞至尾胎變形。馬昆斯在意外後跪在地上，未有隨即離開，他及後被擔架送往附近的醫院接受調查。

馬昆斯在送院後發現未有大礙，及後在個人Instagram上報平安，「雖然在早上發生意外，但幸好我身體沒有問題。」馬昆斯未有受炒車影響，在第二節練習賽立即復出，並造出1分48.204秒，全場第4快的時間。

馬昆斯戰車失控，一同飛出賽道。（Twitter截圖）

馬昆斯恐怖意外逐格睇（按圖放大）

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馬昆斯在今年戰續彪炳，在今年14個站賽事中僅1站未能完成，其他分站皆以冠軍或亞軍完成賽事，現時以300分在車手榜高踞榜首，以98分遙遙領先次席的杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso），他最快在今站可以確保個人第6次MotoGP最高級別的世界冠軍。

杜維斯奧蘇若果要力保爭奪冠軍的希望，今站必須要奪冠，才可延遲馬昆斯奪世界冠軍，但只要馬昆斯奪得今站冠軍，便可穩奪第6次MotoGP世界冠軍。

馬昆斯遇意外後隨即送院接受進一步檢查。（Twitter截圖）