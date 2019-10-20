【港超聯】奇蹟26分鐘大敗變平手　飛馬落後3球下逼和愉園

周日（20日）下午九龍區雖有大型集會及遊行，但同日的港超聯賽事未有受影響。 愉園今季主場首戰在斧山道運動場對香港飛馬，64分鐘已領先3球，不過飛馬在下半場3分鐘內先連追兩球，補時最後一刻更憑米高加斯洛建功，戲劇性追成3：3平手，上演港版「伊斯坦布爾奇蹟」。 至於同時間另一場賽事，理文以1：0小勝標準流浪，繼續保持不敗。

愉園今季首度於主場出擊，正選陣容變化不大，隊長馬希卡歷夥拍中鋒加維蘭攻堅，並派遣盧斯安奴及摩域治鎮守後防；飛馬雖曾在高級組銀牌小勝愉園，惟目前於聯賽排包尾兼未錄首勝。球隊日前公布羅致阿根廷中場文迪斯，此子今役與馬高斯先列後備，中鋒陳肇麒也未獲派上陣，球隊前線由查理士跟佐佐木周率領。

愉園（綠衫）重回頂級聯賽後，今季首度在主場斧山道運動場作賽，對香港飛馬。（袁志浩攝）

加維蘭上半場炮製兩入球

飛馬開賽6分鐘即尋得埋門機會，陳曉鋒於後柱接應傳中，無人看管下第一時間抽射被屠俊翹接實。愉園其後逐漸取得主導權，30分鐘黎培基在數名飛馬後衛中突圍起腳，惟皮球省中人後僅僅柱邊出界。「快活谷」35分鐘打開紀錄黎培基右路開出角球，中鋒加維蘭於12碼點附近跳頂破網，完半場前這位西班牙外援再為球隊貢獻助攻，右路以急勁地波傳中，門前的朱偉鈞輕鬆射入空門，愉園半場以2：0帶前。

加維蘭（右二）為愉園打開紀錄。（袁志浩攝）

朱偉鈞門前跳頂得手，一度助愉園拉開比數。（袁志浩攝）

飛馬半場撳制3分鐘連追兩球

飛馬守門員梁興傑上半場曾跟對方球員相撞而受傷，右眼輕微腫起及流眼水，惟球隊未有更換門將，下半場即換入陳肇麒及馬高斯加強攻力。飛馬至57分鐘由文迪斯入替查理士，盡用3個替換名額，變陣後雖有起色，不過64分鐘愉園一次快速反擊，袁世傑避過兩名回防守衛後，横傳予隊長馬希卡歷撞射建功，快活谷拋開優勢至3球。

飛馬今仗末段反擊得手，佐佐木周的不懈跑動多次威脅愉園防線。（袁志浩攝）

香港飛馬門將梁興傑捱傷作賽，眼睛腫起。（袁志浩攝）

澳洲籍中堅補時建功 飛馬驚險追和



戰至70分鐘，飛馬群起反撲。陳柏衡遠射雖被屠俊翹撲出，但佐佐木周「執雞」成功，加上陳肇麒3分鐘後接應陳曉鋒頭槌二傳抽射破網，飛馬短時間內將差距追近至一球。尾段愉園門前風聲鶴唳，踢至補時5分鐘，飛馬終憑米高加斯洛小禁區頂彈地波入網，球證在球員慶祝期間更即時鳴笛完場，最終兩隊踢成3：3。愉園痛失兩分後以4分排第6，飛馬則微升至第9位。

另外，同時間上演的理文對流浪，「黃黑軍團」憑亞哥斯達上半場9分鐘一錘定音，以1：0小勝對手，賽後以3戰得7分升上次席。

佐佐木周為飛馬破門後，即持球衝回中圈，把握時間爭取更多入球。（袁志浩攝）