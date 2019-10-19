【港超聯】陸平中勇救險球成功臣　以行動證明無懼競爭

和富大埔今季班底大換血，守門員陸平中隨主教練馮凱文由凱景轉投，開季一直是球隊首席門將。不過大埔季初從傑志借用外援保羅，加上近日有台灣媒體報道，中華台北門神潘文傑將於明年1月來投。正選位置面臨威脅，陸平中如何回應？

大埔今日主場迎戰爭標熱門傑志，陸平中屢屢化解險象，先後勇救林恩許的單刀及蘇沙的近門勁射。雖然最終未能保持清白之身，但這位25歲守門員表現絕不失禮，是球隊保住一分的功臣，賽後也贏得主場球迷掌聲。

陸平中（黑衫）今場化解傑志多個攻勢。（袁志浩攝）

「行動是最佳證明」

「當然清閒的話是最好，但跟強隊碰頭早預料會較多攻門，練習時已做足準備。」陸平中坦言自我要求甚高，即使未來或面對各種競爭，他仍有信心能守住正選席位，「球員控制不到教練團的決定，只能在練習或比賽時維持應有態度，爭取教練信任。」他又認為自己今場的出色發揮，已是實力的最佳證明，「若比賽中很多甩漏，換人也無話可說。守門員非經常輪換的位置，若我能穩定地有好表現，即使球隊簽10個龍門、或6個外援門將，相信我仍有機會出場。」

「綠戰士」開季至今仍未響勝鼓，惟在迎戰富力R&F、東方龍獅跟傑志的比賽中，都是在先入球的情況下失分。陸平中表示球隊正不斷進步，有信心在短期內取得勝仗，「以往較多情況是在落後下追平對手，現在踢順境波反要調整心態。相信教練團會提點，改善這種尾段狀態下滑的跡象，而球隊也逐漸踢出風格。」

中華台北守門員潘文傑有傳季中加盟大埔，陸平中（黑衫）有信心仍能爭取正選。（袁志浩攝）

大埔雙主帥馮凱文（左）及郭嘉諾（右），對潘文傑加盟傳聞避而不談，僅稱「（雙方）無關係，這刻未可以（公布），遲啲先。」（袁志浩攝）

傑志重演去年頹勢？

至於傑志再度失分，隊長黃洋指今場比賽正反映出球隊近況，頹勢跟球隊上年在颱風山竹吹襲石門中心後相近。「洛迪古斯受傷外，基爾頓也輕微扯傷，加上費蘭度及盧卡斯未傷癒，傷兵情況很嚴峻。不過正好讓年青球員上場，他們在今場也能表現自己。」

黃洋承認大埔今場發揮不錯，並指球隊作為班霸，必須改善埋門一腳，「要穩定地取得入球，把握力很關鍵。缺乏正式比賽是原因之一，希望球隊接下來會集中改善。」