【英超】雲達華治大讚利物浦雲迪積克　諷曼聯馬古尼業餘級數

曼聯今輪英超主場大戰利物浦，後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）打足90分鐘，表現不過不失。 不過，荷蘭名將雲達華治（Rafael van der Vaart）批評馬古尼名過於實，根本配不上8000萬鎊身價，更指如果這名英格蘭後衛值這個價錢，利物浦荷蘭籍後衛雲迪積克（Virgil van Dijk）就值3億鎊！

雲達華治最不滿馬古尼的地方，就是其世界紀錄級8000萬鎊身價，更直言：「他確有那一丁點能耐，但如果他值得這個價錢，雲迪積克就值3億鎊！」原來這並非雲達華治首次抨擊馬古尼，早在6月歐洲國家聯賽A1組荷蘭主場贏英格蘭3：1一仗，曾效力熱刺的雲達華治就已經認為馬古尼實力不過而已。

雲達華治認為馬古尼實力不值8000萬鎊。（Getty Images）

馬古尼今夏轉投曼聯，但紅魔表現一般。（Getty Images）

退役後成為飛鏢選手的雲達華治，在歐國聯的比賽擔任評述員，與其他評述一致認為：「馬古尼是球場上最差的球員，然後兩個月後8000萬鎊（轉投曼聯）？太不可思異了。」雲達華治更指馬古尼的水準只是一般：「如果我要在周日下午與這樣的業餘一起比賽，我可以找到3個與他差不多的球員，我是認真的。」馬古尼在今周「雙紅會」表現不錯，可惜曼聯領先一球下，後防線85分鐘一次失神走甩拉爾拉拿，被該名中場近門射入追和一球，最後以1：1各得一分。

雲迪積克轉投利物浦後表現出色。（Getty Images）

雲達華治認為馬古尼水平等同業餘。（Getty Images）

馬古尼2017至19年為李斯特城正選，17至18年球季已經成為紅魔窮追的獵物，但當時選擇續約留隊，今夏終以8000萬鎊轉投曼聯，打破雲迪積克7500萬鎊的轉會費，成為全球最貴中堅。曼聯今季開季成績一般，9輪後以2勝4和3負累積10分排第13。