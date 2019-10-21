【英超】摩連奴爆金句串高普　加歷查風騷鏡頭前擺鬼臉

「雙紅會」場內刺激外，場外同樣精彩。《天空體育》「孖寶」加利尼維利與加歷查一同在奧脫福評述球賽，另外亦邀請名宿堅尼及前領隊摩連奴在賽後討論戰況，為今次「雙紅會」生色不少。

曼聯在奧脫福與利物浦打成平手，各得1分，使利物浦的開季連勝紀錄中斷，為《天空體育》任評述員的加利尼維利與加歷查，經常在節目中針鋒相對，帶給球迷不少娛樂，二人前曼聯及利物浦名將在評述包廂一同觀賞球賽。

加歷查與加利尼維利經常在節目中「交手」，為球迷帶來不少歡樂。（Getty Images）

《天空體育》在Twitter上載兩人在入球時的反應，「加利佬」看見拉舒福特建功後，隨即振臂慶祝，而加歷查則淡然地指向球場。利物浦的拉爾拉拿在末段門前撞射入網，為球隊扳成平手，加歷查立即在鏡頭前擺出鬼臉，一臉風騷，並露出笑容；身旁的加利佬狀甚失望地坐下，相映成趣。

評述孖寶入球後反應

🎙️ "James for Marcus Rashford!"



Think @GNev2 enjoyed that one? 🙌🏻



VAR controversially upholds Rashford opener and disallows Mane strike before Lallana leveller: https://t.co/rdc2TFkZeH pic.twitter.com/IuFDTIiGw3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

🎙️ "Adam Lallana has come on and got his career back on track!"@Carra23 reacts to @LFC's late equaliser at Old Trafford! 🕺



VAR controversially upholds Rashford opener and disallows Mane strike before Lallana leveller: https://t.co/rdc2TFkZeH pic.twitter.com/omBa5mGvQb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

加利尼維利在賽後與前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）及前領隊摩連奴出席賽後節目，摩連奴再度爆出金句，以「點餐論」回應高普，並諷刺高普未曾在奧脫福取勝，「曼聯在今仗排陣上有不少掣肘，他們全場在後場有相當緊密的防守。不過，高普麾下的利物浦慣常以穩守突擊取分，但在今仗未能收效，高普就像在餐廳點了肉但來了魚，他當然感到不高興，因為他依然未能在奧脫福贏波。」

摩連奴與堅尼在包廂中觀戰，並擔任《天空體育》賽後節目的嘉賓。（Getty Images）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

另外，曼聯的兩名巴西籍球員安達斯彭利拿及費特，賽前在球員通道與同鄉法賓奴及法明奴互相問好，但前隊長堅尼對此舉動略有微言，「在『雙紅會』這種大戰有如戰爭一樣，為何賽前要與敵人問好及擁抱？不和對方說話也不為過吧！『雙紅會』如今依然是大戰，但球員與當年已大為不同，不論賽前或賽後也不避忌與對手溝通。」