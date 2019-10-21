【英超】曼聯賽和利物浦爭議判決成主角　高普質疑VAR可信性

英超矚目大戰「雙紅會」在曼聯的奧脫福球場上演，雙方最終雖然握手言和，但VAR卻成今仗主角，在上半場兩個判決影響今仗戰局的發展，而兩軍主帥對判決各執一詞。

今季英超首場「雙紅會」，曼聯主場迎戰今仗前保持連勝的利物浦，雖然紅魔鬼今季戰績一般，但不減今仗的大戰氣氛。曼聯在上半場踢出部署，取得不少優勢，並由拉舒福特打破僵局，球證及後翻查視像助理裁判（VAR）未有推翻入球。相反，利物浦的沙迪奧文尼在入球前犯手球，球證卻透過VAR推翻，成為今仗焦點。結果紅軍由拉爾拉拿在完場前攻入扳和一球，「雙紅會」以1：1握手言和。

雖然拉舒福特的入球為球隊打開紀錄，卻成為今場的爭議之一。（Getty Images）

多圖回顧「雙紅會」精彩戰況（按圖放大）

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兩軍主帥對於曼聯首個入球各持己見，利物浦主帥高普表示連迪路夫那個是百分百的犯規動作，並質疑VAR的可信性，「我百分百肯定這是犯規，我對球證的判決感驚訝，連迪路夫與奧歷治有明顯的接觸，而他們更因此得益，這正是VAR的問題所在。球證在查看VAR時，可以將一個明顯犯規變成無明顯接觸，所以我認為VAR的判決有不少討論空間，賽會亦應該重新檢視。」

蘇斯克查當然力撐VAR的判斷正確，「這的確不是一個明顯犯規，足球比賽身體接觸難以避免，若果發生在籃球場，這個犯規便會成立。」

兩軍主帥對今仗VAR的判決各執一詞。（路透社）

球證艾堅遜指沙迪奧文尼的入球手球在先無效。（Getty Images）

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高普自執教利物浦以來，每次造訪奧脫福都未能全取3分而回，今仗亦然。曼聯今仗全場僅得32.1%的控球率，該名德國主帥稱曼聯近年踢法保守，「不論前年﹑去年或是今年，當曼聯面對我們時，他們只是不斷防守，這是事實。不過，曼聯今仗的防守相當落力，而我們球員在奧脫福略有壓力，仍有不少改善空間，1分對我們而言是不錯的戰果。」

蘇斯克查則強調球隊踢得進取，並指今仗改以簡單直接的踢法收取成效，「我們在今仗稍稍改變打法，我希望球隊在組織攻勢時更簡單，而我認為他們踢出賽前部署，表現出壓逼及進取的踢法，所以我對球隊表現十分滿意，可惜未能在今仗全取3分。」