【英超】「雙紅會」遭連迪路夫侵犯　奧歷治遭英網民恥笑

利物浦前鋒奧歷治因為穆罕默德沙拿受傷，周日（21日）英超「雙紅會」得到正選上陣機會。 這名比利時鋒將在比賽中曾被曼聯中堅連迪路夫踢跌，但抱錯「痛腳」被英國網民發現。

英超今季引入VAR，雙紅會上半場就有利物浦射手沙迪奧文尼，因為手球在先被判入球無效，但在文尼「食詐胡」前，就有VAR爭議，奧歷治更是焦點人物。當時奧歷治控球時被連迪路夫踢中左邊小腿，但球證艾堅遜未有判罰，片刻後拉舒福特在36分鐘就為紅魔先開紀錄。

奧歷治控球時被連迪路夫踢跌。（路透社）

奧歷治被踢跌後倒地良久。（Getty Images）

高普狠批VAR制度混亂

雖然利物浦最後憑拉爾拉拿完場前的入球追平，最後保住一分，但高普賽後狠批VAR制度：「球證以VAR為由讓球賽繼續，但VAR又不願推翻入球因為他們不敢肯定是否犯規，他們怎麼可能這樣說？」高普發火有一定道理，因為在重播中看到，奧歷治的左腳確被連迪路夫踢中，但英國網民發現，比利時前鋒倒地後抱的卻是右腳。

網民發現奧歷治抱錯「痛腳」，直斥該名比利時球員「蠢材」。（網上圖片）

網民對奧歷治抱錯右腳，不停作出嘲諷，有網民指因為奧歷治有這樣的錯誤，「曼聯的入球就應該成立了」。又有網民指如果連迪路夫真的有踢中奧歷治，為何後者會抱右腳而非被踢中的左腳，更有球迷直斥奧歷治是個「蠢材」。