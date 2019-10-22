【單車．亞錦賽】港隊年輕車手獻驚喜　繆正賢李思穎首奪獎牌

繆正賢在亞洲場地單車錦標賽，驚喜奪得捕捉賽金牌。場上是充滿韌勁的長途車手，場外終究是個24歲的年輕男孩，頸上掛着金牌，腦海裏想的卻是有沒有機會一圓看偶像演唱會的夢想－－哪怕假期多麼遙不可及。

繆正賢在今屆亞錦賽奪得1金1銅，銅牌來自男子團體追逐賽，與張敬樂、梁峻榮和梁嘉儒合力打破香港紀錄；金牌則是男子捕捉賽，那是他生涯首面個人項目獎牌。



奪金之後，阿賢在個人instagram如此寫道：「我從未贏過一場個人項目比賽，就連青少年時期都冇。你願唔願意用十一年時間，黎（嚟）換一次舉手嘅機會？反正我真係等到了。信則有，不信則無。」付出11年時間，除了血汗，犧牲遠不止於此。

港隊在男子團體追逐賽打破港績。（梁鵬威攝）

賽後，繆正賢的隊友不斷在instagram為他「宣傳」一個心願──想看12月舉行的陳奕迅演唱會，更特地標註了Eason的IG，希望助他搏得偶像注意。



原來阿賢由小學開始已喜歡聽陳奕迅的歌，訓練時的歌單也有許多是Eason作品，「有一首叫《人生馬拉松》，很正面」，一旁的梁峻榮插咀道：「試過在廣州訓練的場地旁，陳奕迅在那開演唱會，他就站在場外聽」，阿賢補充：「沒有喜歡到貼海報的地步！」但亦坦承，若能親身看到演唱會，「一定開心得睡不着」。

繆正賢稱曾踩到懷疑人生，終迎來第一面個人項目獎牌。（梁鵬威攝）

不過，阿賢想了想，又問了一個相當「單車仔」的問題：「現在在想，到底買到陳奕迅的飛難，還是沈教練讓我放假比較難？」



張敬樂聞言即道：「梗係留喺香港難啦！」

梁峻榮即接口：「張飛都係錢嘅問題，想放假？下年啦！」

一金一銅，是繆正賢犧牲許多時間心力、堅持再堅持才換來。（梁鵬威攝）

香港單車隊的假期有多罕有，張敬樂十分清楚。（梁鵬威攝）

事實上，香港運動員，尤其是單車隊訓練刻苦，長時間不在港、假期少之又少，陳奕迅開演唱會之時，繆正賢大有可能正與隊友在昆明苦練，人不在港，就算買到門票也無法出席。當然阿賢亦有此覺悟，說：「陳奕迅上一次演唱會是6年前，今次看不到，也許要再等6年吧」。



亞錦賽金牌是繆正賢生涯一大突破，他坦言希望以此再進一步，挑戰即將展開的世界盃，「世界盃和亞錦賽是兩個世界，但希望在單項發揮一下，例如捕捉賽和記分賽，一步一步走上去」。

梁峻榮雖為失落麥迪遜獎牌而失落，但眼見繆正賢奪金，仍喜上眉稍。（梁鵬威攝）

18歲小將李思穎剛升上成人組別，就在亞錦賽贏得一面女子全能賽銅牌，大師姐李慧詩亦予以肯定，認為能做到實屬「罕有」。仍一臉稚氣的李思穎笑說：「很驚喜，最重要是沒有令教練失望！」她說，本來目標是前5名，且對手經驗豐富得多，自己較被動，但全能賽首項的捕捉賽成功「偷雞」突襲得手，「幸好對手看不起我！」雖然這面獎牌為港隊搶得奧運分數，不過她未敢去想明年參加東京奧運的可能性，只放眼在兩年後的亞錦賽再交出好成績：「希望不再在別人看不起我的情況下拿到獎牌」。

臉圓圓的李思穎，升上成人組別後首次參加亞錦賽就贏得獎牌。（梁鵬威攝）

有人歡喜亦有人失落，張敬樂和梁峻榮正力爭男子麥迪遜賽奧運資格，最後卻在同分下失掉最後一圈的分數，只排第4，未能如願取得足夠的奧運積分。阿樂坦言感受到與對手有距離，需改善衝分能力；阿榮則矢言：「要在世界盃搶回亞錦賽失落的分數」！在男子全能賽第5名完賽的梁嘉儒，同樣定下改進的目標：「會集中在全能賽，改善有氧心肺能力，雖然對衝線比較有信心，但若體能上足夠應付到記分賽最後一圈，今次應能保住第3名」。