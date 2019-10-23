【歐聯】史達寧帽子戲法兼為阿古路造兩球　率曼城大炒阿特蘭大

史達寧「導演」曼城歐聯大勝，他在昨晚的C組分組賽大演帽子戲法，為阿古路送上助攻並博到12碼，帶領球隊主場以5：1大炒阿特蘭大，以3戰全勝的成績穩居榜首。

在當地時間昨晚（10月22日）的歐聯C組，曼城迎戰阿特蘭大，開局其實不太好，客串中堅的費蘭甸奴犯規輸12碼，阿特蘭大由馬利路夫斯基在28分鐘射入，曼城落後0：1。

阿特蘭大由馬利路夫斯基在28分鐘射入，曼城落後0：1。（路透社）

阿古路門前建功，追平1：1。（路透社）

不過，在狀態大勇的史達寧帶領下，曼城強勢反撲，他在34分鐘左路傳中，助攻阿古路門前建功，追平1：1。4分鐘後，史達寧在左路帶波闖入禁區，被對手踢跌，博到12碼，阿古路主射命中，幫曼城半場領先2：1。

阿古路主射12碼命中，幫曼城半場領先2：1。（路透社）

換邊後，史達寧繼續發威，領曼城大捷。（路透社）

換邊後，史達寧繼續發威，接應菲爾科頓橫傳，門前輕鬆建功，在58分鐘為曼城射成3：1。他的第二個入球更顯其功架，接應根度簡的直線，從左路推入禁區，面對阿特蘭大的守將，他冷靜一扣，大位起右腳射入，幫曼城在64分鐘拉開到4：1。

史達寧帽子戲法，助曼城贏到5：1。（路透社）

5分鐘後，史達寧完成帽子戲法，以其出色的門前嗅覺走位，把握到馬列斯的傳中射入，為曼城鎖定大勝5：1。曼城在歐聯C組簡直找不到挑戰，3戰全勝攻入10球，現以9分穩居首位。

這是24歲的史達寧職業生涯第5次上演帽子戲法，也是他首次在歐聯「戴帽」。值得一提的是，史達寧近4次帽子戲法都在近7個月完成造出，代表他近半年腳風超順。史達寧賽後坦言，他本該可以「大四喜」，他說：「我應該能入4球的，我已經過了對手。原本我想造就馬列斯入一球，但我已經過人了，那球原本應該得入的。」

史達寧賽後坦言，他有機會入4球的，但錯失了一次機會。（路透社）

不過，領隊哥迪奧拿已經十分滿意史達寧的表現，這名西班牙籍主帥說：「史達寧的身體狀況令人難以置信，他十分強壯，強到比賽之後的一日，他都有能力踢另一場，他的恢復能力非常強。他可以在兩條邊線活動，速度又快，防守上又幫得上忙。他是一名非凡的球員。」

然而，今場有位曼城球員就上了寶貴一課，就是中場小將菲爾科頓，他在76分鐘領黃牌，6分鐘後再領多一面，兩黃一紅被逐。幸好，他的被逐沒有影響到大局。哥迪奧拿說：「現在，他知道了有黃牌在身後，應該踢得小心，避免被罰第二面，這是一次很好的經驗，會幫助他的成長。」

哥迪奧拿大讚史達寧是個非凡的球員。（路透社）

另外，曼城中後場續受傷兵困擾，辛真高未能披甲，防中洛迪卡斯簡迪就在41分鐘因傷退下火線。曼城方面表示，辛真高膝部受傷，會在未來幾日接受更詳細的評估；對於比賽中受傷的洛迪卡斯簡迪，哥迪奧拿賽後也不太清楚其傷勢，他懷疑這名西班牙防中腿筋受傷，如果沒有大問題的話，相信10日內復出。

同組另一場，薩克達主場與薩格勒布戴拿模踢成2：2，兩隊同得4分，阿特蘭大就0分包尾。