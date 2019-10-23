【歐聯】「大嘥鬼」夏薩特空門射失　皇馬靠高圖爾斯勇救取3分

歐聯A組的皇家馬德里終於打開勝利之門，靠卻奧斯在上半場建功，作客以1：0險勝加拉塔沙雷，現以4分排次席。今場皇馬門將泰拔高圖爾斯踢出水準之作，上半場屢救險球，而另一名比利時兵夏薩特今場交出助攻，換邊後還差點取得入球，但他扭過門將後，面對空門射中楣。

皇馬在歐聯表現低迷，頭兩場不勝，只得一和一負，今仗作客加拉塔沙雷，亦差點失分。皇馬後防在初段不集中，兩次走漏了加拉塔沙雷前鋒安多尼，先在9分鐘，他接應隊友直線，單刀埋門被高圖爾斯撲；一分鐘後，他接應罰球傳中，竟然無皇馬球員看管，在前柱一射，再被高圖爾斯救到。若非高圖爾斯神勇，皇馬早已落後兩球。

今場皇馬後防多次出現漏洞，全靠高圖爾斯大勇，皇馬才沒有失球。（視覺中國）

卻奧斯在18分鐘為皇馬建功。（視覺中國）

18分鐘，皇馬靠一次精彩的配合製造入球，夏薩特跟賓施馬「撞牆」入禁區，他並不貪功，橫傳中路，由卻奧斯射入，為皇馬開紀錄。皇馬雖然領先，但防守仍存在危機，例如在37分鐘，加拉塔沙雷的貝漢達無人看管，入禁區內接應傳中，在12碼點第一時間射門，被高圖爾斯救出。皇馬半場領先1：0。

今皇馬一直未能拉開，主帥施丹十分緊張。（視覺中國）

實施馬下半場亦不乏機會，但他未能為皇馬拉開紀錄。（路透社）

今場皇馬的射門次數遠在主隊之上，全場26次攻門，有12次中目標，但最終只能小勝一球。在下半場，夏薩特、賓施馬以至後衛丹尼爾卡華積都有攻門，但都未能再射破梅斯利拿的十指關，其中最可惜的一次在64分鐘，賓施馬放直線，夏薩特入禁區，扭過梅斯利拿，面對空門，但他一射中楣。

夏薩特面對空門，可惜未能射入。（網上片段截圖）

夏薩特扭過門將梅斯利拿，但他的射門中楣。（美聯社）

Miss of the season from Hazard 😳 pic.twitter.com/Fi8db2WKQg — LennyTodayFM (@MarkLennyskillz) October 22, 2019

皇馬順利全取3分，以4分排A組次席，今場的最大功臣，相信是在上半場屢救險球的高圖爾斯。這名比利時國腳加盟以來飽受批評及壓力，他賽後說：「我從來沒有懷疑過自己，我知道自己效力的是皇馬，我只在意隊友及教練對我的建設性批評。我會繼續努力訓練，保持高水平。」

高圖爾斯（右）及梅斯利拿賽後惺惺相惜。（視覺中國）

相比皇馬贏得驚險，同組勁敵巴黎聖日耳門就十分輕鬆。PSG作客布魯日，上半場先由莫路伊卡迪開紀錄，半場領先1：0。法國射手基利安麥巴比在52分鐘後備入替，他上陣後大演帽子戲，加上莫路伊卡迪再建一功，最終PSG以5：0大炒對手，在A組3戰全勝，以9分排榜首。除了麥巴比及莫路伊卡迪外，阿根廷中場迪馬利亞今場亦交出3次助攻，十分搶鏡。