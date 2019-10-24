【歐聯】張伯倫復出後即獻入球　利物浦作客4：1破亨克

在「雙紅會」逼和曼聯的利物浦，在周中轉戰歐聯分組賽，作客比利時的亨克並輕鬆以4：1擊敗對手。利物浦中場張伯倫傷癒任正選，在事隔一個球季再次為球隊建功，並好事成雙梅開二度。

戰畢上周的「雙紅會」後，利物浦主帥高普在今仗稍作輪換，洛夫雲﹑占士米拿及拿比基達等球員正選披甲，而前線上場因傷缺陣的沙拿在今仗復出，繼續與法明奴及沙迪奧文尼攻堅。

作客的利物浦在開賽早段便攻破亨克的大門，張伯倫在禁區外巧妙地射地波遠柱，主隊門將只能目送皮球入網，在2分鐘打開紀錄。張伯倫取得今季首個入球外，更是他相隔一季後，再度為球隊建功。該名上季因重創養傷的英格蘭中場，在下半場12分鐘以右腳腳面撞射擦楣入網，再度使對手門將欲救無從，首次為利物浦梅開二度。該名入球功臣及後退下火線，由韋拿杜姆入替。

張伯倫相隔一季後再度建功，並梅開二度。（路透社）

盛傳互有心病的沙迪奧文尼及沙拿，在今仗比賽後段兩度炮製入球，文尼在77分鐘接應沙拿的直線，快門將一步挑射建功。沙拿在10分鐘後，在禁區內巧妙地擺脫對方守衛得手，在87分鐘射成4：0奠定勝局，即使在1分鐘後被主隊「破蛋」，紅軍仍然順利以4：1擊敗亨克，全取3分。

沙拿與沙迪奧文尼在比賽末段聯手炮製兩個入球。（路透社）

利物浦今仗3名建功球員（按圖放大）

張伯倫在去年俄羅斯世界盃前，在歐聯賽事不慎重創膝蓋韌帶，提早「收咧」外，更使他錯過征戰俄羅斯世界盃的機會。該名26歲的英格蘭中場上季大部分時間養傷，僅在季尾兩度在聯賽後備入替，狀態亦未能提升至受傷前。

張伯倫在去年代表利物浦出戰歐聯時，膝蓋韌帶重創，使他錯過世界盃及上季大部分賽事。（資料圖片／視覺中國）

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今仗梅開二度的張伯倫相當懷念比賽的感覺，再度擔任正選使他感十分雀躍，「眼見球隊在上季的出色表現，我急不及待披甲作賽，我在今季健康地回歸球隊，我非常懷念在場上與隊友合作的感覺，所以我十分感恩可以再正選上陣。入球對我而言是錦上添花，沒有事情比球隊贏波更重要。」

張伯倫回歸，使高普在排陣上有更多變化，該名德國主帥賽後直言張伯倫還有進步空間，「張伯倫在今仗表現出色，攻入兩個妙絕的入球，他在久疏戰陣一段長時間後，的確需時適應比賽節奏，所以我相信他在重拾最佳狀態後，可以為球隊貢獻更多。」