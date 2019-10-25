【歐霸】尼高拉斯比比自由球梅開二度　阿仙奴主場反勝甘馬雷斯

打破阿仙奴最高轉會費紀錄﹑據報高達7200萬鎊的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé），今夏加盟以來未有特別搶鏡的表現，但該名科特迪瓦翼鋒在鬥甘馬雷斯一仗後備入替，交出兩個妙絕的罰球，協助兵工廠主場反勝，全取3分。

近況反覆的阿仙奴，在上輪聯賽不敵錫菲聯後，在主場出擊迎戰葡萄牙的甘馬雷斯，主帥艾馬利維持一貫在歐霸盃的風格，派出如韋洛克﹑伊美路維及馬天尼利等年輕球員任正選。

阿仙奴美蘭尼爾斯上半場一記失誤，使阿仙奴再度失守。（路透社）

作客的甘馬雷斯在開賽初段反客為主，馬卡斯艾活士（Marcus Edwards）在禁區內冷靜起腳，兵工廠在8分鐘率先失守。落後一球的阿仙奴，在站穩陣腳後重拾優勢，馬天尼利在上半場中段接應基蘭泰亞尼的傳中頭槌破網，在32分鐘扳成平手。可惜，阿仙奴在短時間內再次落後，美蘭尼爾斯中場控球甩腳，被對方的大衛臣搶去皮球並長驅直進，禁區外起腳中柱，後上的般奴杜亞迪補射得手，在36分鐘再度領先。

馬天尼利再度在歐霸場上建功，在上半場為球隊追成1：1。（路透社）

尼高拉斯比比在下半場入替，成為今場賽事的轉捩點。（路透社）

阿仙奴在易邊後積極反撲，但一直未有機會射破甘馬雷斯的大門，主帥艾馬利在75分鐘換入尼高拉斯比比，這個換人調動立即收效，比比在右路處理自由球，皮球曲墜直飛門將的右下方在遠柱入網，在80分鐘再度扳和。阿仙奴完場前在禁區頂博得罰球，位置正對門將，比比再度主理罰球，今次彎過人牆直取近柱死角，再次射破甘馬雷斯門將的十指關，在92分鐘絕殺對手，為阿仙奴在主場全取3分。

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尼高拉斯比比在最後15分鐘連入兩個罰球，助阿仙奴反勝甘馬雷斯。（路透社）

睇片：尼高拉斯比比兩球靚絕自由球

Two Beautiful FREEKICK Goals from Nicolas Pepe. FInally He's Arrived. #ARSVSC pic.twitter.com/C08AzecLUo — Football My Religion (@StandForChamps) October 24, 2019

上陣僅15分鐘，成為球隊起死回生的功臣，主帥艾馬利大讚尼高拉斯比比的表現，「比比雖然只得15分鐘上陣時間，但他的表現完美，並為球隊取得重要的入球，協助球隊取得勝利。比比加盟後的表現逐漸提升，發揮一場比一場改善，對他與球隊十分重要，我對他的表現感到十分滿意。」