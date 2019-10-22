【英超】艾拉上節目任客席主持拍加歷查　批阿仙奴毫無改變

「阿仙奴就像一支『小朋友』球隊，每當我與他們對壘時，我知道我會取勝。」曼聯前左閘艾拉在《天空體育》節目中，狠批阿仙奴的表現，並指艾馬利接掌後，與當年由雲格執教時分別不大。

阿仙奴在今輪聯賽作客一球不敵錫菲聯，被車路士趕過跌出前4位置。曼聯名宿艾拉（Partice Evra）以客席主持身份現身《天空體育》節目《Monday Night Football》，他在節目中批評阿仙奴的表現。

艾拉擔任《天空體育》節目的客席主持。（艾拉Twitter截圖）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）

+ 2

艾拉表示對阿仙奴失分並不感到驚訝，更透露他如何評價兵工廠，「阿仙奴的踢法具有可觀性，但一直不像一支勝利球隊。我在球員時代稱阿仙奴為『我的孩子』，我並無半點不尊重，因為這是事實。我十分喜愛迎戰阿仙奴，因為我知道我們會取勝而回。在尹佩斯加盟曼聯的首天，我以『歡迎來到一支男人球隊』歡迎他來投，他開初亦有點不高興，但他在一個月後表示認同我的說法。」

艾拉指阿仙奴擁有奧巴美揚及拿卡錫迪等高質素球員，但踢法與當年雲格執教時無異，「我在阿仙奴陣中未能看見任何球員能夠帶領球隊，他們看來心態很弱。阿仙奴陣中擁有奧巴美揚﹑拿卡錫迪及大衛雷斯等大名球員，我亦相當尊重他們，但這支阿仙奴就像與雲格執教分別不大，完全沒有改變。」

艾拉指與阿仙奴交手亦勝券在握。（Getty Images）

艾拉以「歡迎來到男人的球隊」歡迎尹佩斯來投。（Getty Images）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

艾拉當年在場上被蘇亞雷斯以種族歧視言論侮辱，其後該名烏拉圭球員被英超賽會禁賽8場，而一眾利物浦球員穿上印有蘇亞雷斯畫像的T恤作聲援。加歷查指當年球隊的決定是天大的錯誤，並相隔多年後向艾拉致歉，「當年聲援蘇亞雷斯事件無疑是個錯誤的決定，我當時作為球隊副隊長當然責無旁貸，但我不知道誰在幕後策劃此事，我認為隊友只是純粹希望支持蘇亞雷斯，而在全隊壓力下，並不容易拒絕穿上該T恤。」