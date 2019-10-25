【學界D1游泳】中學生九龍公園泳池外圍人鏈　遭途人指罵

反修例的社會運動持續至今，學界體育聯會亦因不明朗因素多次延後賽期，甚至在上星期宣佈禁止傳媒進入賽區場地內拍攝和直播，一度引來多方不滿。

高舉「光復香港，時代革命」旗幟或戴上口罩。（張倩儀攝）

學界D1游泳決賽日（25日）今日舉行，昨晚由20間中學聯成的反修例關注組於網上呼籲，今日於午飯時間發起「人鏈」活動，並由九龍公園游泳池門口排開至柯士甸道「和你拖」。近200名學生期間皆戴上口罩，大叫「光復香港」等口號，更印上口號印水紙和拉起橫額。活動約於下午1時15分結束返回學界場內。不少同學犧牲午飯時間，提着飯盒響應，歌唱「願榮光歸香港」期間，不少途人駐足，更被數名中年人士以言語攻擊。

期間不少男生除下校呔。（張倩儀攝）

除了大叫口號，更有樂器配合人鏈奏起「願榮光歸香港」。（張倩儀攝）

學生當中不少為打氣團和學生攝影師，其中長沙灣天主教英文中學關注組成員盧同學表示，今次活動主要有兩大目的：「這一次的人鏈就是要譴責學體會的無理要求，目標對準政權；更要做回香港人的信念，就是光復香港，『五大訴求，缺一不可』。」由於早前學體會發出的聲明中只提及記者，沒有提及學生攝影師亦同屬一類，盧同學直言不少學生攝影師到場後才被告知不能進入池邊，引起同學不滿。

放棄午飯時間，不少學生提著飯盒響應活動。（張倩儀攝）

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另外，雖然學體會並無明文禁止學生表態政治立場，盧同學據指但聽過相應消息：「沒有明文說清楚，但表示如果學生在看台上大叫所謂政治立場的口號，據聞有機會被DQ（取消資格）甚至影響到來年學校學界比賽的情況。」因此學生們於首日初賽都不敢輕舉妄動，考慮到運動員同學的血汗和比賽機會；因此發起於九龍公園組成「人鏈」。「我們有想過後果，有想過學界會依然會懲罰，但他們根本沒有權力這樣做，（人鏈）範圍不在學界游泳比賽中，這只是九龍公園是一個公眾範圍，如果由學體會做出DQ或罰則是完全不合理的。」

學體會早前以不確定因素暫停安排本年度的賽區內拍攝、直播及採訪安排，有學生認為是白色恐怖。（張倩儀攝）

有途人不停對學生指罵。（張倩儀攝）

就算被路人大罵「敗類」,學生也視若無睹，英華書院中五生表示發聲抗爭的價值尤其重要：「大家都相信總有一件事比游泳或獎牌為重，今日要做的是相信五大訴求或發聲抗爭的價值比游泳本身重要。」泳手都有相應的靜默表態行動，部份貼上「光復香港 時代革命」的印水紙比賽，平衡各方後學生們始決定門外及比賽完結時表態，以免學體會中途腰斬。

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學生臂上貼上「光復香港時代革命」水印紙。（張倩儀攝）