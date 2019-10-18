【學界D1游泳】卓銘浩何南慧齊創新績　證明實力冀戰東京奧運

學界飛魚卓銘浩及何南慧近年已於港隊站穩陣腳，並曾代表港隊出戰亞運。兩人今日分別為爭取連霸的拔萃男書院及拔萃女書院出賽，於學界賽場上刷新紀錄，爭取於明年東京2020奧運中佔一席位。

港九區學界D1游泳賽初賽完結，男子組共有5間學校取得全數「標準分」，以54分並列榜首，包括長沙灣天主教英文中學、喇沙書院、拔萃男書院、聖若瑟書院及英華書院。力爭27連霸的男拔，賽前雖以「大滿貫」（Grand Slam）為目標，惟隊長莫亦朗透露泳隊於乙組或出現衛冕危機，「丙組比預期好，甲組就發揮正常。可是我們不希望給予乙組泳手太大壓力，只要大家決賽保持初賽水準，相信27連霸沒有問題。」另一隊長伍棹然則認為，決賽日最重要是「零DQ」，希望甲、丙組隊員屆時盡量拋開分差，彌補乙組所失的分數。

男拔隊長（左起）徐暐智、莫亦朗及伍棹然，對爭取27連霸充滿信心。（袁志浩攝）

卓銘浩100自破51秒大關

另外，男拔主力卓銘浩首日出戰甲組100米自由泳，初賽他以50秒80將舊紀錄推前，惟他賽後對成績大感驚訝，「下周才是決賽，今日賽前沒特別調整，只進行了速度訓練，能衝破51秒大關，自己也感到很意外。」明年是奧運年，這個突破證明了卓銘浩的訓練成果，現時只於400米自由泳達到奧運B標的他，希望在其他項目也能達標，「往後跟教練合作也更有信心，希望能擦出更大的火花。現在跟200米自由泳B標（1分50.23秒）僅相差不足1秒，800自跟1500自則仍有一段距離，接下來要加強有氧能力及力量，才能應付這樣高的水平。」

卓銘浩於男子100米自由泳中打破學界紀錄。（袁志浩攝）

協恩首日僅列第6 女拔強勢衝32連霸

女子組方面，爭取32連霸的拔萃女書院跟德望學校、香港國際學校及瑪利諾修院學校（中學部）同得54分居首。協恩中學今屆以阻止女拔霸業為目標，惟她們分別在乙組及丙組落後女拔1分，首日總成績只列第6。

於女拔就讀中六的何南慧，今屆再於甲組100米自由泳創下新紀錄，這位港隊成員以57秒26打破自己原有的57秒60舊績。港隊目前於2020東京奧運手持女子4X100米跟4X200米自由泳接力入場券，何南慧認為新紀錄是對自己的一個肯定，目標是成為奧運接力隊一份子，「港隊很多師姐，何詩蓓跟歐鎧淳等全部都游得很快，100自成績在55秒內，自己卻仍未達到這時間。希望接下來半年努力訓練，花心機盡量達成目標。」

何南慧希望可成為奧運女子接力隊的一份子。（袁志浩攝）

15歲女將改寫何詩蓓紀錄

何南慧目前保持女子甲組100米及200米自由泳兩項紀錄，她揚言希望於決賽日的200米自由泳賽事中再衝出好時間，並寄語師妹「唔好怯」。何南慧特別提及師妹黃詩婷，後者繼早上的乙組50米自由泳後，下午再刷新100米自由泳成績，時間為56秒51，將現役港隊泳手何詩蓓8年前的學界紀錄推前0.26秒。

這位年僅15歲的小妮子身高達1.75米，身高手長有助於池中發揮，她指自己視何南慧為榜樣外，更多得今年加入女拔教練團的港將施幸余提點，「她會跟我分享道理、比賽前準備心得，及練水時應有態度。她也會很仔細地觀察每位泳手比賽，再詳細地提點，並一起重看比賽片段，檢討優點及不足。所有事情也對我很有幫助，最重要是助我尋找目標及進步的動力。」