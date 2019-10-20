【學界D1游泳】男拔隊長誓爭27連霸　英華何肇倫望破背泳紀錄

港九區學界D1游泳比賽在上周五（18日）完成初賽，而決賽將於本周五（25日）於九龍公園游泳池舉行，惟學界體育聯會今年扣減約3成學生門票，以往士氣高漲、人頭湧湧的光景未有出現，但一眾學界飛魚的爭勝心未有動搖。

今日（20日）一眾D1泳手今齊集旺角The Forest，出席「POOL IN THE CITY」活動，並分享備戰情況。現時為止，男子方面有5間學校包括拔萃男書院、英華書院、長沙灣天主教英文中學、喇沙書院及聖約瑟書院均以同分並列第1。男拔隊長伍棹然指，決賽將會較重視能取得雙倍分數的接力項目，期望最終能達成27連霸偉業。

拔萃男書院泳隊成員：（左起）徐暐智、莫亦朗、伍棹然。（甘琬湄攝）

男拔隊長伍棹然：不想在師兄面前連霸失敗



學界體育聯會早前宣布暫停今個學年學界賽事場區採訪安排、又減少派發予學生的門票，令過往極為熱烈的打氣聲，伍棹然亦指出，今次參與學界D1賽事的感覺跟以往有頗大分別：「少了可以入場觀看賽事的同學，沒有啦啦隊打氣聲，氣氛無論如何都沒有以前般好」，但他表示不會影響泳手的鬥心，「我相信隊友之間互相鼓勵之下都營造到往年的氣勢」。拔萃以往除了同學會到場打氣，「撐場」的亦有不少舊生。伍棹然指他們的支持既是壓力、亦是動力，「之前功績是師兄們努力的成果，不希望在他們面前27連霸失敗，責任重大但都會以平常心享受比賽」。

英華書院泳手何肇倫，在近屆學界D1泳賽打破多項背泳及蝶泳紀錄。（甘琬湄攝）

「背王」何肇倫望再破紀錄



英華書院以往在D1的最佳成績為第4名，英華書院泳手何肇倫直言泳隊於初賽比以往進步，「沒有DQ、缺席，攞齊分」，希望隊伍今屆可以突破往績，明白並不容易但會盡力而為。個人項目方面，背泳為主項的何肇倫於初賽打破50米蝶泳紀錄，他謙稱自己仍有很大進步空間：「有點細節位要再調整」，而且都會以奪金及繼績破紀錄及為目標，「特別是背泳，始終是自己主項，能破紀錄一定會更大成功感」。

協恩中學泳隊出席活動，（左起）李欣禧、呂皓兒、陳芷翹、沈焯琪、呂泳霖。（甘琬湄攝）

女子組方面，協恩中學的陳芷翹將迎來最後一次D1學界泳賽，除了希望協恩能創佳績外，亦希望自己盡力無悔。這名中六生又指，今年跟以往學界最不同都是沒有了震耳欲聾的打氣口號。陳芷翹直言一直都覺得D1學界比其他全港性的比賽更有氣氛，「因為每個泳手都是代表自己學校，同學更會到場為自己打氣，那種氣氛是在其他比賽難以找到的」。