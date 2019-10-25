【學界D1游泳】喇沙「學界平治」終名留史冊　男女拔半日領先

港九區學界D1游泳賽決賽日周五（25日）舉行，賽事上午已有6項新紀錄誕生，其中爭取連霸的拔萃男書院跟拔萃女書院各佔兩項，並在半日總成績中領先。

決賽日上午焦點落在喇沙書院的劉平治（Benz）身上，這位泳手去年在男甲200米個人混合泳跟師兄莫啟迪鬥得難分難解，最終他雖游出刷新大會紀錄的時間，惟因奪金的莫啟迪成績較快，最終紀錄由後者保持。不過，今屆在莫啟迪畢業離隊下，這位「學界平治」終名留學界史冊，他於同一項目以2分05.98秒觸池，將莫啟迪的紀錄推前0.4秒。

劉平治終擁有屬於自己的學界紀錄，賽後在池中相當激動。（袁志浩攝）

學界D1游泳決賽上午刷新的6項紀錄（按圖放大）

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感激師兄推動 望紀錄啟發師弟

Benz指成績比個人最佳時間快超過兩秒，他賽後難掩興奮，並感謝莫啟迪及教練的推動，「莫啟迪這個紀錄很快，此目標令我更有動力去衝破它；他去年完成青奧後即參加學界賽，仍能做出此佳績，證明比賽頻密也絕不會局限時間。」

這位就讀中五的泳手來年仍有機會突破，他稱雖然今次在最後階段「拉車」，但未來會更專注在混合泳項目，「自己背、蛙、蝶跟自單項也贏不到，要四式一起才能獲勝，以後目標是繼續創出個人最佳時間，另外在400混也想突破一下。」等待多年終成學界紀錄保持者，Benz也認為另有意義，「喇沙年年也有泳手破紀錄，本身作為師弟，都很渴望有一次機會去擁有屬於自己的紀錄。現在我成功了，也希望可啟發師弟繼續努力，大家都朝這目標進發，在未來打破我的紀錄。」

平復心情過後，劉平治希望紀錄能激發師弟，就如自己當初一樣。（袁志浩攝）

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卓銘浩跟港績擦身而過 男拔半日領先

半日賽事完結過後，力爭27連霸的男拔於總成績以273分領先，拋離第二位的聖若瑟書院66分之多，而喇沙則以205分緊隨其後，仍有機會趕過聖若瑟爭奪次席。男拔現時雖於甲組及丙組佔得優勢，惟在乙組卻僅以3分領先聖若瑟，能否以「Grand Slam」姿態奪冠仍有隱憂。

至於男拔兼港隊代表卓銘浩，則出戰男甲200米自由泳決賽，並以1分50.11秒輕鬆封王。他雖刷新大會紀錄，惟他跟香港紀錄擦身而過，僅比前港將黃鍇威於2011年世界游泳錦標賽創下的1分49.58秒紀錄慢0.53秒。卓銘浩指：「首100米時間很慢，兩度轉池時打筋抖的動作也做得較差。在這情況下破紀錄，證明我只要再加強首100米的速度感，便肯定有機會衝破這時間。」

卓銘浩繼初賽的男甲100米自由泳後，決賽日再打破200米自由泳紀錄，跟差點刷新港績。（袁志浩攝）

女拔拋離協恩70分 大滿貫仍存隱憂

女子組方面，瑪利曼中學的鄭渝創下決賽日首項新績，她於女乙200米自由泳游出2分2秒正成績，以1.61秒之差刷新由何南慧保持的舊紀錄。而早已升至甲組作賽的何南慧，今日也於200米自由泳奪金，將紀錄推前至2分2.60秒。至於另一位初賽曾破紀錄的女拔泳手黃詩婷，決賽日亦狀態大勇，她於女乙50米自由泳以26.03秒時間觸池，再度打破自己維持的學界紀錄。

以32連霸為目標的女拔在這兩位泳手帶領下，半日賽事完結後暫時拋開次席的協恩70分。前者在乙丙組優勢尤其明顯，以297分高踞榜首，惟協恩於甲組僅落後女拔兩分，仍有機會阻止對方「大滿貫」美夢成真。