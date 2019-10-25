【學界D1游泳】男女拔攜手連霸　伍棹然：個人紀錄比不上總冠軍

港九區學界D1游泳賽決賽日今日（25日）圓滿結束，賽事全日共刷新14項學界紀錄，當中拔萃男書院及拔萃女書院各於接力賽兩度打破舊績，並於總成績拋離次席的宿敵聖若瑟書院跟協恩中學，再度稱霸學界游泳賽場。

男拔在半日賽事後以66分領先聖若瑟，至接力賽前更將優勢擴大至92分，惟聖若瑟於乙組僅以3分落後，有機會打破宿敵「Grand Slam」奪冠美夢。不過男拔在乙組兩項接力賽中奪得一金一銀，加上其餘三面接力金牌，在六項分數雙計的接力賽中囊括五項，最終以總分508分奪冠，並在乙組以9分之差力壓聖若瑟封王，實現27連霸外，也繼去屆後再奪大滿貫。至於聖若瑟則以390分位列次席，喇沙以8分之差緊隨其後，獲得季軍。

男拔於首項接力賽由丙組泳手先拔頭籌，隊員振臂高呼。（袁志浩攝）

聖若瑟未有輕易讓宿敵封王，在最後階段跟男拔鬥得難分難解。（袁志浩攝）

隊長任務達成 勉師弟為大局犧牲

男拔隊長伍棹然個人在男甲100米背泳破紀錄封王，下午也率領隊友在接力賽奪金，他坦言對「Grand Slam」出乎意料，「男拔乙組實力很平均，跟友校分數一直拉鋸，幸好師弟們爭氣。」伍棹然將於今年後畢業，能圓滿地完成隊長任務，他也別有一番感受，「更懂得顧全大局，本身自己想在50米蝶泳破紀錄，但最後也要轉游50及100米背游。這道理果然要長大才會明白，一切紀錄也比不上為學校贏取總冠軍。」

男拔在最後一項接力賽封王後，主力卓銘浩踏上跳台揮動校旗「宣示主權」。（袁志浩攝）

乙組今屆跟聖若瑟鬥至最後一刻，伍棹然預計泳隊前境會相當困難，「未來三年甲組相信會跟友校鬥得你死我活，希望會有新力軍加入，帶動泳隊成績，避免白費師兄多年的心機。」不過他也勉勵師弟要懂得享受比賽，「壓力愈大未必游得好，世上沒長勝將軍，即使斷纜，盡了力做到最好已問心無愧。」

伍棹然以隊長身份助男拔取得27連霸，體會到顧全大局的重要性。（袁志浩攝）

女拔連霸未受考驗 升班馬意外奪季

女子組方面，女拔在上午賽事後已大幅拋開協恩70分，直到接力賽舉行前，更在各組別擁有雙位數差距，只要避免失誤，基本上已穩奪總冠軍。結果女拔分別在乙組4X50米自由泳及丙組4X50米混合泳兩破大會紀錄，輕鬆以569分的無敵姿態創下32連霸佳績，並同時取得「Grand Slam」。協恩中學就以433分奪亞，而升班馬香港國際學校卻意外地力壓德望學校贏得季軍。

女拔以32連霸姿態封后。（袁志浩攝）

女拔隊長關瑋寧、黃楚瑩、林凱喬及梁煦曈賽後齊聲感謝導師、教練與舊生等支持，其中梁煦曈指：「很累但很開心，大家突然變得團結起來，願意聲嘶力竭地打氣、互相扶持，感覺這日有很多驚喜發生。」至於另一位隊長黃楚瑩則稱，未來成績難以保證，眾人唯一願望，是隊友能盡力去游及享受比賽，「大家做到最好便可以了。」

香港國際學校今屆才取得D1資格，惟卻擊敗德望學校奪季。（袁志浩攝）

男拔27連霸 激情慶祝逐格睇（按圖放大）