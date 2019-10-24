【英超】極感人！曼聯小將抗癌成功首度重返賽場　紅魔師兄齊祝賀

曼聯19歲的年青守衛麥斯泰萊（Max Taylor），在英超預備組聯賽今季首度後備上陣，今仗登場對該名英格蘭球員十分重要，皆因這是 他成功完成抗癌療程8個月以來，首度再次披上紅魔戰衣。

司職中堅的麥斯泰萊，去季因病未有為曼聯上陣，而曼聯官方網站在今年2月公布，泰萊經歷一段時間與癌魔惡鬥後完成療程，並希望重返球隊。

泰萊的願望終在今年9月實現，回歸球隊訓練，在病癒8個月後，麥斯泰萊再度隨隊出賽，在曼聯預備組作客史雲斯一仗入選大名單。

麥斯泰萊在今年2月完成癌症療程，9月重返球隊。（Instagram截圖）

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曼聯預備組的正選中堅泰頓曼基（Teden Mengi）戰至上半場末段不慎受傷，讓麥斯泰萊有機會在相隔18個月後再次上場，再度穿上紅魔鬼的14號球衣上陣，並戰至完場，結果球隊以4：1擊敗史雲斯。

麥斯泰萊擊退癌魔後重返綠茵場，他賽後透過社交網站表達他的興奮之情，「首仗回歸賽場便與隊友拿下一場4：1勝仗感覺特別」，麥湯米尼及拉舒福特等曼聯一隊球員亦有留言祝賀他。

麥斯泰萊在Instagram上發文對回歸球隊感興奮，一眾曼聯隊友亦留言祝賀。（Instagram截圖）

麥斯泰萊在2014年加入曼聯青年軍，一直在青年軍及預備組出戰，該名英格蘭球員更在去年簽下一紙職業球員合約。

他在今年2月完成癌症療程後，球隊的醫療小組一直密切關注他的情況，而他亦希望透過自己的例子發起籌款，為其他癌症病人出一分力。

麥斯泰萊重返球場感人一刻