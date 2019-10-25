【謝德謙︱英超遊物】李斯特城有驚喜　占士麥迪臣角色舉足輕重

看了9周的英超比賽那一隊又令你最驚喜呢？利物浦？曼城？這兩隊又怎會是驚喜球隊呢？有成績是常識吧！我覺得最大驚喜就是李斯特城，可以力壓車路士、熱刺和阿仙奴等強隊排在聯賽榜第三位，以班費人腳計絕對值得嘉許。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

占士麥迪臣電競評語：後上殺手不二之選

球隊當中不乏年青球員，當中迪拿曼斯、安迪迪、占士麥迪臣和格雷等等今年正是收成期，所以成積能夠穩步上揚。當中占士麥迪臣更是我重點推介，此子技術全面，心理質素高，更具有入球能力！特別一提在遊戲裏盡快入手是必須的，因為1月是否能留在李斯特城還是未知之數，因曼聯成績不濟所以早前已流出消息要將他收歸旗下，趁着價錢還在一個可接受價格，大家不妨做一個好的投資，無謂等到貴了才後悔！

占士麥迪臣技術全面，心理質素高，有入球能力，電競迷是時候入手了。（Getty Images）

英超第10輪直播賽程，焦點大戰是利物浦迎戰熱刺。（01美術製圖）

在遊戲裏可以放他在中場中位置，無論想中路滲入或長傳反擊都能得心應手，加上切入禁區時間準確做一個後上殺手絕對是個不二之選！

英超第10輪賽程。（01美術製圖）

英超 修咸頓 對 李斯特城 星期五深夜2時50分 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】