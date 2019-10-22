【英超】曼聯名宿艾拉評生涯最強對手 　「美斯雖強仍可應付」

對曼聯名宿艾拉而言，就算巴塞隆拿巨星美斯再好波，都仍可以頂得住，所以職業生涯最難應付對手並非這名阿根廷球星，反而是利物浦中場占士米拿。

艾拉周一為錫菲聯對阿仙奴一仗擔任電視評論，及後被問到職業生涯中哪名球員最難應付時，這名法國左閘指並非「球王」美斯。曾效曼聯、祖雲達斯的他說：「我鬥過美斯無數次，我會說他雖然不易應付，但我仍有辦法對付他。」

艾拉指美斯並非其最強對手。（Getty Images）

艾拉表示占士米拿全場奔跑，如影隨形。（Getty Images）

艾拉指在翼位時要有能力應付美斯，該名阿根廷中前場較「難搞」的時候為中路：「當美斯走入中間時才危險一點，因為他可以選擇去左路還是右路。」如果美斯不是最難應付的對手，那麼是誰令到美斯如此頭痛呢？「占士米拿經常令我應到沮喪，」這名前法國國腳說：「我是個進攻型的後衛，但他會出現於球場上任何一個地方，又會在『空戰』挑戰我。」

艾拉並非唯一一名後衛指占士米拿難以應付。（Getty Images）

米拿活力充沛難以應付

曾效力曼城的米拿可以令到艾拉有多沮喪？「有時我會想跟他說：『上前進攻，別老是跟住我！』當我效力曼聯與曼城踢曼市打吡時要面對他，他轉會到利物浦時又要跟他鬥。所以對我來說，占士米拿是令我感到最麻煩的球員。」

丹尼爾艾維斯並曾表示占士米拿活力充沛，全場都是他的身影。（Getty Images）

事實上，艾拉非第一人點名占士米拿難以應付，巴西右閘丹尼爾亦曾指米拿的活力使自己感到難以應付。今季效力巴甲聖保羅的丹尼爾2016年接受《泰晤士報》訪問時說：「在右路遇過的對數多不勝數，但最麻煩的是占士米拿。他會跟着你上前，又會跟着你回防。他攻守兼備，而且整場比賽都不會停下來，所以特別麻煩。」