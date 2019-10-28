【東京奧運】香港奪男子公路單車奧運資格　連續5屆奧運出賽

2020東京奧運，香港奪得第9項奧運資格。 香港在男子單車公路賽獲得一個名額，自一代「車神」黃金寶2004年開始出戰以來，連續5屆未曾斷纜。

男子單車公路賽奧運資格，以10月22日的世界排名為「截數日」，排名首50位的國家及地區，可分別獲得相應數量的奧運名額。香港隊的最近世界排名躍升至51位，但受惠於日本的主辦國名額，仍得以晉身奧運，得以連續5屆奧運參加此一項目。

2016里約奧運，香港由張敬樂代表出戰男子單車公路賽，不過隨着他與梁峻榮專心爭取東京奧運增設的場地麥迪遜賽，相信公路賽將由其他新秀出戰。（資料圖片）

奧運單車公路賽賽道屬難度最高級別，東京奧運男子單車公路賽，將由東京市內出發，通過御殿場再踩上富士山。（資料圖片）

資格分配機制上，排名頭6位的國家及地區可分別獲得5個名額，7至13位獲得4個名額，14至21位有3個名額，22至32位有2個名額，33至50位則各得1個名額。

日本作為主辦國，會獲得2個主辦國名額，但若日本經由排名獲得名額，則會騰出相應數量的資格予排名50位之後的國家及地區。由於日本排名42，獲得1個名額，只需佔用1個主辦國名額，故騰出另一個主辦國名額，落入排名51的香港手中，可說是趕上了「尾班車」。不過這位資格由哪位運動員出戰，則有待決定。