【東京奧運】滑浪風帆世錦賽煞科　香港勇奪兩奧運入場券

香港滑浪風帆代表隊在剛煞科的滑浪風帆世界錦標賽（RS:X）取得兩項奧運資格，成為香港在2020東京奧運所獲的第6及第7項資格。

全球滑浪風帆好手雲集世錦賽，除爭奪最頂級榮譽，亦是為了2020年東京奧運的滑浪風帆項目資格而戰。由於在2018世錦賽取得前10名的國家已獲得奧運資格，在每個國家或地區在每一風帆項目僅可獲1個資格下，意味今年世錦賽，要在最後排名先將已獲資格的國家剔除後，再計算排名以決出奧運資格。

2019滑浪風帆世錦賽在意大利托博萊的加爾達湖舉行。（圖片來源：International RS:X Class Association）

香港滑浪風帆代表陳晞文出戰世錦賽。（圖片來源：International RS:X Class Association）

陳晞文去年在雅加達亞運為香港奪得一面銀牌，再劍指明年東京奧運。（資料圖片/鄭子峰攝）

女子RS:X賽事，扣除已獲奧運資格的國家後，前8位的國家或地區可獲資格，港將陳晞文在決賽總成績列第10位，順利為香港取得奧運入場券；男子RS:X賽則會由扣除已有資格國家後的前8位獲資格，總成績第13的鄭俊樑，再為香港添一項資格。

鄭俊樑（左二）出戰滑浪風帆世錦賽。（圖片來源：International RS:X Class Association）

香港滑浪風帆代表鄭俊樑在世錦賽為港取得男子RS:X資格。（資料圖片/香港隊提供）

由於風帆的奧運資格並非由個人名義，而是所屬奧委會所獲，滑浪風帆所獲的兩項資格最終會由誰出賽，仍待落實。連同之前5項游泳資格，香港迄今已獲得7個直接出戰東京奧運的資格。

香港早前已獲得的5個奧運資格（按圖放大）：