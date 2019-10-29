【桌球．世界公開賽】奧蘇利雲爆冷外圍賽止步　戴爾首度挫火箭

「火箭」奧蘇利雲在中國玉山舉行的世界公開賽（World Open）的外圍賽，竟然「爆大冷」不敵威爾斯的戴爾（Dominic Dale）出局，亦是該名47歲的威爾斯球手首次擊敗火箭。

在玉山上演的世界公開賽，英格蘭名將奧蘇利雲在外圍賽遇上世界排名94位的威爾斯球手「太空人」戴爾，二人早在1993年起首次交手，過去9次均由火箭勝出。現年47歲的戴爾再度挑戰奧蘇利雲，火箭在今仗開局表現慢熱，戴爾立即把握機會連取兩局，奧蘇及後回勇扳平2：2。

不過，奧蘇在今仗的表現飄忽，在攻守方面出現不少失誤，使戴爾有不少機會埋檯起手，最後一局而因火箭的防守犯錯，令戴爾以86：0奠定勝局，局數贏5：3，職業生涯首度擊敗奧蘇利雲。該名威爾斯球手終於一嘗擊敗奧蘇利雲的滋味，他賽後直言苦等27年才有機會擊敗火箭。

奧蘇利雲今仗表現失準，在進攻與防守上亦多次出現失誤。（視覺中國）

延伸閱讀：奧蘇利雲上海大師賽絕地反擊 出局邊緣連勝5局挫威爾遜

奧蘇利雲意外地未能躋身正賽圈，他亦十分不滿自己的發揮，「我在今仗出現太多愚蠢的失誤，使對手有多次機會進攻，加上他今日表現比我更好，取得一場漂亮的勝仗，他的表現絕對值得晉級。我早前在上海奪得一個冠軍，今次在玉山竟然失利收場，但我依然喜歡到中國出賽」。

奧蘇利雲拒絕以舟車勞頓作落敗的藉口，而他為未能發揮應有水平回報球迷而感失望，「不少球員同樣亦有舟車勞頓的問題，他們同樣可以克服，所以這個不是落敗的藉口。比賽前一天大家都出席官方及商業活動，度過相當高興的一天，球迷對我的期望十分高，而我未有交出應有表現感到失望，希望下次回到玉山有更好的表現呈現給球迷」。

「太空人」戴爾在今仗以局數5：3力克奧蘇利雲，躋身正賽圈外亦是首度擊敗「火箭」。（視覺中國）