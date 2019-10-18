【桌球英格蘭公開賽】奧蘇利雲不敵中國球手　湯福特今季兩度147

桌球英格蘭公開賽16強，「火箭」奧蘇利雲昨晚爆冷出局，在一度領先3：2之下，最終以3：4不敵世界排名70位的中國球手梅希文。同日另一場16強，湯福特在決勝局打出今季第二次147，以4：3淘汰梅菲。

5屆世錦賽冠軍奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在當地時間昨晚（10月17日）出戰英格蘭公開賽16強，面對世界排名70位的梅希文，兩人棋逢敵手，戰情緊湊。首局梅希文一棒打出69度，先勝110：7，之後奧蘇發力，以75：0扳回一局，追成1：1。

奧蘇在一度領先局數，但最後連輸兩局落敗。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

今場平均出Cue時間只有16.2秒的奧蘇在第3局先後打出一棒52度及59度，以111：16輕取梅希文。雖然梅希文以63：39追平局數，但奧蘇在第5局展現霸氣，打出Century break，以134：0清枱，領先局數3：2。

奧蘇在決勝局打失了這個紅波，最後落敗。（網上片段截圖）

處於劣勢的梅希文沉着應戰，先以88：41追平局數3：3。37歲的梅希文出道多年，在09/10球季首戰職業賽，今場打出職業生涯代表作。在決勝局，梅希文先取52分，奧蘇接着連得16分後犯錯，打失紅波。梅希文再度上陣，沒有給予奧蘇機會，一棒打出71度，以123：16擊敗「火箭」，以4：3晉級。

梅希文打出職業生涯代表作，擊敗奧蘇利雲。（視覺中國）

奧蘇對梅希文片段：

英格蘭公開賽於英國卡維尼舉行，奧蘇之前多次批評比賽場地，例如他去年形容場地為「地獄」，到今屆首圈贏波後，他指「每在卡維尼過一日，就浪費了生命中的一日」。在周四，奧蘇再在社交網站狙擊比賽，放上一張照片，見到餐廳地上滿佈垃圾，但後來世界桌球巡迴賽的社交網站回應，指奧蘇的是餐廳半年前裝修時的舊相。

We've spoken to the venue. That picture isn't current as the restaurant area was refurbished six months ago, that furniture isn't here any more. And the floors today are spotless! https://t.co/4kEB4FD00F — World Snooker (@WorldSnooker) October 17, 2019

同日另一場16強也值得一提，由湯福特（Tom Ford）對梅菲（Shaun Murphy），兩人在頭6局平分秋色，打成3：3。在決勝局，湯福特手感火熱，一棒打出147，以4：3擊敗梅菲晉級。

湯福特是今季唯一一名造出147的球手。這是湯福特職業生涯第5次147，也是他今季第2次147，他在6月的國際錦標賽外圍賽曾經造出這項成就。

湯福特今季第二次打出147。（視覺中國/資料圖片）

湯福特147片段：