【西甲】伊巴謙莫域年底約滿洛杉磯銀河　IG暗示重返西班牙

伊巴謙莫域重返西甲！？這名現時效力MLS洛杉磯銀河的瑞典球星，周二（29日）於自己instagram拍片，似是暗示年底約滿後會再戰西班牙球壇。

伊巴謙莫域今年年尾跟銀河的合約完結，在季後賽不敵洛杉磯FC後，更豪言：「如果我留低，MLS會繼續美好，因為全世界都會看這個比賽。不過如果我離開，沒有人會記得MLS。」

此言引發轉會傳聞，拿玻里班主迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）表示有意簽下伊巴謙莫域。

伊巴謙莫域似乎不會再留在美國。（Getty Images）

拿玻里班主表示想簽伊巴謙莫域。（Getty Images）

雖然拿玻里班主表示跟伊巴在洛杉磯認識後成為了朋友，「與他的妻兒共晉晚餐度過美好的時光」，看見這名瑞典鋒將穿起拿玻里波衫是其願望，但似乎他的願望不太可能實現。

38歲的伊巴周二於自己IG上載Story，短片中一身黑衣的他說：「你好西班牙，Guess what？我要回來了！」外國傳媒紛紛傳他在明年1月將會再戰西班牙球壇，但伊巴未有表明會去哪一隊。

伊巴謙莫域與哥迪奧拿的關係從未有改善。（Getty Images）

回望伊巴在巴塞的失落時光

不過，相信伊巴重披巴塞隆拿球衣的機會微乎其微。伊巴於2009年由國際米蘭轉投巴塞隆拿，但與時任教練哥迪奧拿極不咬弦，令到表現大受影響。雖然上陣45場入21球，但伊巴認為哥帥不懂用自己。他曾在自傳寫道：「我跟他說他將我放在錯誤的位置，如果他們要其他類型的球員，當初就不應該羅致我。我又跟他覆述我朋友的說話：『你買了一架法拉利跑車，但卻開得像一台Fiat一樣！』」

雙方的關係一直僵硬，2010至11年球季伊巴被借到AC米蘭，其後一季正式離開巴塞，加盟A米。