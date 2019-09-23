【美職聯】伊巴謙莫域繼續霸氣　30歲後平均0.81場入一球

「戰神」伊巴謙莫域在今輪美職聯再有進帳，助洛杉磯銀河以2：1力克蒙特利爾衝擊，再取一場勝仗，而今個入球亦是伊巴踏入30歲後的第300個入球。

年屆37歲的瑞典名將伊巴謙莫域，繼上仗連中三元，今場再有進帳，在上半場31分鐘近門起腳破網，攻入他在今季聯賽的第27個入球，繼續改寫銀河的入球紀錄，結果球隊以2：1擊敗蒙特利爾衝擊。

伊巴謙莫域攻入今季第27個入球。（路透社）

伊巴在賽後接受訪問，保持一貫的霸氣，「我是『MVP中的MVP』，我一直專注為球隊取得佳績，現時我們在不錯的位置，我們希望繼續這個走勢，並打入季後賽。」

伊巴在上半場打開紀錄，助洛杉磯銀河以2：1力克蒙特利爾衝擊。（路透社）

伊巴在30歲前，在12年的職業生涯中，曾效力阿積士﹑祖雲達斯及國際米蘭等球隊，但他在各大賽事僅取得232個入球。

這個入球除了是伊巴今季的第27個入球外，亦是他踏入「3字頭」後的第300個入球。伊巴在30歲後曾經效力過4支不同球隊，加上代表瑞典國家隊上陣的賽事，在371場賽事中攻入300球，平均0.81場便取得1個入球，效率相當高，亦可見伊巴愈老愈可愛，而他生涯中至今一共攻入532球。

伊巴30歲後的效率超高（按圖放大）