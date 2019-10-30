【西甲】美斯亮出最強兵器庫　兩傳兩射領巴塞破華拉度列

美斯踢出球王級表現，盡展他各項進攻武器，昨晚梅開二度，並交出兩次助攻，帶領巴塞隆拿主場以5：1大勝華拉度列，重返西甲榜首。 美斯射入一記精彩的罰球，越過人牆，貼柱而入，這是他職業生涯第50個罰球入球。美斯近4季在聯賽已經轟入16個罰球，遠遠拋離其他球員，絕對稱得上為當代罰球王。

當地時間昨晚（10月29日）的西甲聯賽，巴塞主場對華拉度列，成為美斯表演的舞台。巴塞靠基文迪朗格勒把握禁區混戰射入，在兩分鐘開紀錄，但華拉度列在15分鐘扳平。當時米高米基爾開出罰球，雖然被巴塞門將達史特根撲出，但皮球彈中傑高奧利華斯入網，兩隊踢成1：1。

傑高奧利華斯一度為華拉度列追平。（路透社）

美斯助攻維達爾射入，為巴塞領先2：1。（路透社）

之後，美斯展現他極為全能的進攻才華，先在29分鐘挑傳入禁區，位置恰到好處，助攻維達爾凌空一射入網，巴塞領先2：1。34分鐘，美斯就施展其罰球絕技，左腳一抽，彎過人牆，力度與角度兼備，皮球直飛死角，貼柱而入，對手門將佐迪馬斯比飛盡也撲不到，巴塞拉開到3：1。

美斯罰球入波逐格睇（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

美斯罰球入球片段：

這個是美斯職業生涯第50個罰球入球，其中44個為巴塞射入，餘下6個則是為阿根廷的。翻查數據，自2016/17球季起，美斯已經在西甲射入16個罰球，數目冠絕五大聯賽，最接近美斯的球員也是僅入6球，分別是高拉洛夫、保羅戴巴拿、費基亞及伊尼斯巴迪希。

美斯在36分鐘就施展精妙的過人技巧，當時他在維達爾遭受華拉度列的前場壓迫，兩人被5名華拉度列球員包圍，但美斯從容解決，他接應維達爾的短傳，第一時間一撥，就通了巴南路「坑渠」，帶出重圍。巴南路被過後，臉如死灰。

美斯「通坑渠」突破重圍逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

美斯乖巧地通了巴南路「坑渠」，後者被過後臉如死灰。（路透社）

美斯「通坑渠」片段：

半場領先3：1的巴塞，到75分鐘再有入球，拿傑迪錫傳入禁區，美斯大腿一控，轉身走位，「窩利」抽射破網，攻入個今場第二球，為巴塞拉開到4：1。美斯射入兩球後，職業生涯的球會入球達608球，超越606球的C朗拿度。

美斯今場梅開二度。（路透社）

美斯在77分鐘再送出助攻，他在中路推進，前面有5名華拉度列球員形成兩道防線，同時有3名隊友高速走位。美斯冷靜地直接放波入禁區，穿透了對手防線，蘇亞雷斯一射入網，為巴塞鎖定勝局贏5：1。巴塞10戰得22分，取代CF格蘭納達，重返西甲榜首。

巴塞小將安素法迪正選上陣，但在63分鐘被換離場，由基沙文入替。（路透社）

蘇亞雷斯埋齋，為巴塞贏到5：1完場。（路透社）

今場獲美斯助攻的維達爾賽後說：「美斯總是帶給我們驚喜。每日的操練，他所做的都令我們讚嘆。他是由外星來的，真的，我找不到其他形容。」巴塞主帥華維迪亦說：「我不知道還可以說什麼，當我們需要美斯時，他就會挺身而出，他總能夠在最適當的時間決定比賽，他在球壇中是獨一無二的。」

同日另一場西甲，馬德里體育會作客踢和艾拉維斯1：1。馬體會雖有艾華路莫拉達在70分鐘建功，但艾拉維斯靠前阿仙奴鋒將盧卡斯佩雷斯在83分鐘追平。

巴塞主帥華維迪賽後盛讚美斯。（路透社）

全場精華片段：

同日德國盃及英聯盃賽果（按圖放大）：