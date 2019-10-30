【英超】英媒有趣統計排半場積分榜　哪支球隊虎頭蛇尾排名急升？

英國《太陽報》做了一個有趣的統計，若以半場戰果為最終賽果的話，今季英超積分榜會有什麼變化呢？就半場成績而言，曼聯將多9分，跳升5位至聯賽榜次席，而阿士東維拉則是排名躍升最多的隊伍，急升11位至第4。

哪一支球隊後勁最強？哪一支球隊虎頭蛇尾？相信英國《太陽報》這個統計可以帶給大家一點啟示。若以半場成績排名，英超積分榜將有大變動，曼聯是得分增加最多的球隊，多9分以22分排名次席。只計上半場的話，曼聯今季攻入8球而只失2球，但全場的話，入球為13球，但失球有10球。

英超半場積分榜排名（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

除了曼聯外，升班馬維拉是另一支虎頭蛇尾球隊，若果只計半場成績，他們的積分會加8分至19分，排名升11位至第4。維拉今季上半場曾領先熱刺及阿仙奴1：0，但全場由贏變輸，而上場對曼城半場也能守和0：0，但最後以0：3大敗。

相反，分數下跌最多的是利物浦及李斯特城，兩隊只計半場成績的話，會減少6分，但利物浦減完6分都仍然排榜首，在半場成績榜上居首，而李城減完6分後就得14分，下跌4位至第7。就排名而言，水晶宮減4分但排名大跌10位至16。

英超第11輪直播賽程，焦點賽事是阿仙奴迎戰狼隊。（01美術製圖）

下輪英超賽程（按圖放大）：