【英超】阿仙奴107秒轟兩球遭水晶宮追平　格列沙加不滿被換出

阿仙奴在107秒連轟兩個入球，可惜未能在大好形勢下全取3分，柏柏斯達夫普路斯完場前的入球被VAR推翻，結果在主場與水晶宮打成2：2平手。阿仙奴隊長格列沙加被調離場時，更被主場的球迷報以噓聲。

阿仙奴在開賽早段便極速轟入兩球，中堅柏柏斯達夫普路斯近門抽射入網，在7分鐘打開缺口。阿仙奴同樣以角球攻勢取得第2個入球，另一中堅大衛雷斯近射建功，兵工廠僅107秒便兩度攻破水晶宮大門。在早前屢傳加盟阿仙奴的韋費特沙夏，及後在禁區內博得張伯斯的犯規，並由米利禾積域一射中鵠，在32分鐘追成較接近紀錄。

水晶宮易邊後6分鐘，佐敦阿休接應傳中球槌建功扳成平手。柏柏斯達夫普路斯在完場前混戰中射入，但球證翻查影像助理裁判（VAR）後，指張伯斯在入球前犯規在先，入球無效，結果阿仙奴與水晶宮賽和2：2，繼早前對屈福特後，再度在領先兩球下被迫和。

大衛雷斯近射入網，為阿仙奴在107秒內攻入兩球。（路透社）

佐敦阿休（左）為水晶宮頂入扳和一球。（路透社）

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阿仙奴主帥艾馬利在球隊被追平後，決定抽起隊長格列沙加，換入小將沙卡增強攻力，可惜該名瑞士球員對被換走甚為不滿，將隊長臂章丟在地上，更施施然步出球場，主場的球迷隨即報以噓聲，他更以手勢挑釁球迷，離開球場後隨即除去球衣，直接返回更衣室。

格列沙加在被調離場後，向主場球迷做出挑釁手勢。（路透社）

As much as it isn’t great from Xhaka, this is so, so, so grim from the Arsenal fans there today pic.twitter.com/e641d1QYOT — Krishan Davis (@krishan_davis) October 27, 2019

主帥艾馬利賽後為事件降溫，並稱將會內部處理事件，未知會否影響沙加的隊長位置，「格列沙加的反應顯然是做錯了，畢竟我們亦是為了球迷而戰，我們事後將會內部解決事件，我們現時必須保持平靜，現時並非適當時機沙加是否勝任隊友一職。」

艾馬利亦對完場前的入球被VAR推翻有所意見，「我們必須尊重VAR的決定，縱然今季多次作出對我不利的判決，例如上仗對般尼茅夫時尼高拉斯比比被侵犯，但當時未有翻查VAR，我認為VAR可以增加球賽的公正證，但現時未能做到這效果。」

柏柏斯達夫普路斯在完場前攻入第2球，可惜被VAR推翻。（路透社）

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