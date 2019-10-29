【英超】球證「盲從」VAR　球隊建議判決前強制場邊「睇電視」

英超周日（27日）晚上阿仙奴對水晶宮一仗，阿仙奴後衛柏柏斯達夫普路斯在下半場後段入球被VAR（視像裁判）推翻，球證基列（Jarred Gillett）只聽不看便接納改判，惹來外界爭議。 英超今季引入VAR，使用情况卻一再惹來非議，場內球證更對坐鎮「控制室」的VAR小組相當聽話。原來至今100場英超，有26次VAR改判，場內球證全數沒有親自觀看場邊電視重播，便接納改判。英超球會已要求球證會檢討VAR使用方針。

按英超現時使用VAR方針，賽會建議球證把裁決權交給VAR，減少賽事途中的延誤。但根據英國《泰晤士報》引述一名英超球會主席指，球會之間愈來愈希望容許場內球證可以自由查看場內VAR電視，才確認裁決，以減輕外界指摘VAR的弊病。

阿仙奴射入第3球前，張伯斯與米利禾積域爭球時雙雙跌下，場面混亂。（路透社）

該球會主席指早於9月已有此建議，但當時未有多加討論。隨着引起爭議的改判增多，他相信下月中開會時，情况有所不同，「大約有10家球會認為，如果球證親自查看影片，可能會有不同判決」。他補充球證所受的壓力愈來愈大，希望他們「睇電視」，「尤其改判將會改變賽果。我們需要認真考慮改變」。

阿仙奴眾將與球證基列爭論，但他決定改判入球無效，且沒有親自觀看場邊電視。（路透社）

場邊VAR電視「乏人問津」，阿仙奴第三個入球被改判，球證亦沒有親自翻看片段。（Getty Images）

剛過去的比賽周，共有7次VAR改判，其中3次為判罰12碼。而阿仙奴被水晶宮逼和2：2一仗，柏柏斯達夫普路斯在賽事後段射入第二球，令阿仙奴再次領先水晶宮。但球證基列聽過VAR指示後沒有查看場邊電視，疑接納哥林張伯斯「一打三」爭球之際絆跌米利禾積域，直接改判入球無效。英超球證會（PGMOL）本周開會，預料將會討論此判決是否正確。「受害人」柏柏斯達夫普路斯坦言賽後不明白為何入球變「詐糊」，要求球證今後要「睇電視」：「VAR是解決問題的好辦法，但我認為，球證應該每次都看屏幕。」