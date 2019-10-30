【英超】艾馬利建議格列沙加道歉遭拒　「他在周日做錯了」

阿仙奴將會在香港時間今晚深夜出戰英格蘭聯賽盃16強，作客利物浦。在昨日的記者會，阿仙奴領隊艾馬利回應隊長格列沙加上場聯賽挑釁球迷的舉動，他認為沙加需要道歉，但這名瑞士國腳太沮喪，未準備好向球迷道歉。

上場聯賽阿仙奴對水晶宮，格列沙加被換走，將隊長臂章扔在地上，之後走往場邊，遭到球迷狂噓。格列沙加將手擺在耳邊，動作是聆聽球迷的噓聲，甚為挑釁。他行過艾馬利身邊，脫去球衣，直接行回更衣室。

艾馬利在昨日的記者會上表示，首要任務是幫助格列沙加重新振作。（路透社/資料圖片）

昨日（10月29日）的記者會上，艾馬利回應沙加挑釁球迷的舉動，建議沙加向球迷道歉，他說：「我們建議他道歉，但他的心情未準備好，因為他內心實在太沮喪，非常失望。格列知道自己做錯了，而當我們做錯事時，需要道歉。他覺得自己得不到球迷的愛，所以他現在需要從家人、朋友及其他人中找尋愛。」

格列沙加上場被換離場逐格睇（按圖放大）：

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艾馬利續說：「我個人不需要他向我道歉。他現在心情低落，需要我們的支持。我不需要他現在向我道歉，我知，他都知，他真的做錯了，但他現在極之沮喪，所以最緊要是幫他重新振作。」這名西班牙籍領隊表示，他這幾天一直跟進沙加的情況，而在周二的操練中，沙加表現完美。

格列沙加被換離場時片段：

Granit Xhaka being jeered by his own fans 😱😱 no player deserve this no matter the situation. The hate on him is too much. Xhaka is a fantastic player. It's so disappointing, though I'm not in support of his reaction. The fans pushed him though. Emery is the problem of Arsenal pic.twitter.com/F1Nsm8DwrA — Pablo Quavo (@pabloquavo1) October 27, 2019

被問到球會會否處罰沙加，艾馬利則說：「或者我們可以遲一點才討論這個話題。現在是他犯錯後的第一步，希望他可以恢復振作。」沙加昨日將Instagram上的頭像，由他穿阿仙奴球衣的比賽照片，換成瑞士國家隊的。

對於沙加未來是否阿仙奴的隊長，艾馬利說：「他每日為球會奉獻，他有好的價值觀，又有經驗，得到更衣室的尊重。他有資格成為隊長，所有球員都尊重他。不過，他在周日做錯了，這不是隊長應有的表現。」

有英國傳媒發現，沙加將Instagram的頭像換成他為瑞士國家隊比賽的照片。（網上圖片）

艾馬利表示對利物浦的聯賽盃不會派沙加上陣，但與此事無關，本來就打算讓他在周中休息。艾馬利希望事件可以盡快平息，他說：「最想理的是，看到沙加比賽，同時每位球迷都支持他。我不知道我能否做到，但這是我的理想。對於他來說也是，但我們現在需要的是冷靜，逐步逐步慢慢來。」

談到對利物浦的陣容，艾馬利表示還未決定，不排除安排奧斯爾打正選，甚至讓這名德國中場做隊長。