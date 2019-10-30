【英超】英國記者曾批阿仙奴聘艾馬利　去年推文被翻炒瘋傳

阿仙奴去季轉投名仙奴，但一直都沒有太多成功，英國記者David Cartlidge早在去年5月於twitter上批評阿仙奴請錯人。想不到近一年半後，阿仙奴球迷翻炒這段文字，讚Cartlidge有遠見。

艾馬利雖然在西維爾及巴黎聖日耳都有獎盃落袋，但到了2018年獲阿仙奴聘請至今，仍未有太多成功，去季歐霸盃決賽慘負車路士1：4，就連「艾馬利盃」亦保不住。阿仙奴現時英超排第5，與第4名的車路士有4分之差，雖然賽季漫長，但阿仙奴表現大上大落，廠迷都不敢太樂觀。

艾馬利加盟阿仙奴後，球隊未見起色。（路透社）

英國《ESPN》記者David Cartlidge於去年5月時，批評阿仙奴請艾馬利的決定，以「一起談談美馬利吧」作開始，10條推文指艾馬利不可能在阿仙奴有多大作為，聘請艾馬利是個令人提不起興趣的決定。Cartlidge指艾馬利過於實際，「對自己的系統太過固執」。

格列沙加的行為或許正正反映出Cartlidge批評艾馬利管治不力的想法。（路透社）

David Cartlidge批評艾馬利的推文再次成為熱話。（網上圖片）

這名足球記者認為請阿迪達可以帶來新鮮感，「若不走（請新手教練）這條路，就要請一流精英教練」。他直言：「艾馬利並非精英，一直都是二流貨色，可能再低一級。」Cartlidge又開玩笑地說：「準備好研究比賽片段的環節吧，阿仙奴球員。你們將要看大量影片，祖阿昆的名句：『艾馬利看太多影片了，我暴谷都食完了。』這樣疲勞轟炸球員只會耗盡他們的熱誠。」

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「一個願為公司赴湯蹈火的人」

Cartlidge批評艾馬利的比賽調動力及應對極之不濟，而且欠缺約束球員的能力。艾馬利雖然帶領西維爾贏得3次歐霸盃，但一切都是建基於足球總監蒙治（Monchi）建立的架構，而且他在歐聯一直都沒有證明過自己的實力。Cartlidge形容艾馬利是「一個願為公司赴湯蹈火的人」，諷刺他毫無野心。他認為實情是阿仙奴的轉會團隊「把磚砌好，購入傢俬，艾馬利的工作就是組織好一切，讓所有事看起來都很美好」。

球迷近日都紛紛瘋傳這篇推文，又指Cartlidge「有遠見得令人恐懼」，又指他是個「預言家」。