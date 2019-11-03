【釣魚翁行山路線】西貢三尖之中最容易？逆走尋覓《回魂夜》場景

「西貢三尖」之一的釣魚翁，體力需求較魚岩頂與蚺蛇尖低，而且可達度高及有中途撤出點，是極受歡迎的行山路線。 官方路線由五塊田起步，今次嘗試逆走，以不同視角尋覓兩個周星馳主演香港電影《回魂夜》經典場景，原來《回魂夜》與我們的距離並不遙遠，家住將軍澳的朋友可有留意？ 文：周立賢

根據坑口口述歷史，釣魚翁源自《六約西貢竹枝詞》集圍名一部所載之坑口十八鄉詩句，詩中包含多個將軍澳、坑口一帶的地名。

井欄樹茂發奇香，築屋平分上下鄉，遙望奧頭通路界，山行時過馬遊塘。

聞道茅湖屋數家，將軍凹處更繁華，遊魚灣起波中錦，水面生涯莫浪誇。

坑口榔灣一帶連，蛋姑歌唱夕陽天，何人遺蹟孟公屋，風物人文亦蔚然。

上洋行過下洋來，偶遇釣魚公上台，借問大環頭裡過，泰坑口亦可徘徊。

大埔子可值行藏，嬌女牽情飾野粧，竹角南園人壯勇，沿村多是打魚郎。

去年既至相思灣，大澳茅埔屋數間。田下蕉窩逢客問，更遊布袋凹方還。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

從釣魚翁頂看清水灣，景色開揚，心曠神怡。（周立賢攝）

登田下山懷疑人生

釣魚翁位於清水灣半島，沒有補給位，出發前要做好準備。逆走釣魚翁，先要於寶林坐16號小巴，轉入布袋澳前於清水灣大坳門路（大廟）下車。向清水灣鄉村俱樂部方向走幾步，右手面就見到起步點。初段石級不斷Z型兜上山，走得有點懷疑人生。升幅急不免回氣，正好回望大廟灣公眾碼頭，東龍島就在正南方，龍脊位於西南方。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

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俄羅斯練膽大法

由起點到田下山上升逾200米，顯然不會有意圖維持高速，幸好石級不需要跨大步，邊走邊影相，不一會就見到布袋澳全景。布袋澳旁清水灣鄉村俱樂部，出現在《回魂夜》片尾鳴謝一欄。原因是片中李太死前稱要回魂夜報仇，捉鬼專家周星馳於是集結保安員、阿群（莫文蔚飾）等，於清水灣鄉村俱樂部接受「俄羅斯練膽大法」（即傳炸彈）。炸彈3次在周星馳手上引爆，與同為劉鎮偉任導演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》般若波羅蜜，達異曲同工之妙。

走過看似無盡的石級後，於C3111看到田下山頂，恭喜，你已通過此路段最大幅度的攀升。田下山萬籟俱寂，下坡時就會被將軍澳堆填區的泥頭車聲劃破寧靜。急降100米而且路況狹窄，消耗體能不比登山少。蝦山篤設有廁所，亦有離開路線，緊接兩條分別50米左右的梯級，平緩的路就在眼前。

在分叉路不妨好好休息，若不想攻頂沿平坦路段往孟公屋，難度大減。筆者由「請將垃圾帶走」右方小徑開始攻頂，路段有沙泥碎石，約10至20分鐘後斜度大增，手腳並用之下，體能不夠的小休幾次後，仍可登上344米的釣魚翁。觀察所見，連甚少登山的朋友也可征服釣魚翁。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

天氣好的布袋澳全景，更可望到青洲及果洲。（周立賢攝）

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離開時注意交通班次

邊享受釣魚翁涼風陣陣，邊欣賞無死角清水灣，兩旁是龍蝦灣的清水灣郊野公園及康城。兩邊崖壁極危險，拍攝時必須小心，以免發生意外。與釣魚翁頂的三角測量站合照後開始下山，向北離開時，早段需要步步為營，怕跣的可坐在石面慢慢下降。

此路極為狹窄，若人多時需要預留位置讓路，難度將大增。約10至15分鐘後到達平地，繼續登上330米的廟仔墩。這座山較釣魚翁易得多，在此回望釣魚翁時，才感受釣魚翁的頂部十分尖銳，也理解官方路線由五塊田起步的原因。廟仔墩可望到賽馬會香港足球總會足球訓練中心、消防及救護學院、將軍澳運動場等。

沿路順走至上洋山時已日落，匆匆拍完兩張照開電筒繼續，於五塊田乘車離開。在此要說說之前親身經歷，巴士、小巴都可回到市區，但班次相疏落，假日時車輛經過五塊田已客滿。若未能上車，沿清水灣道走1公里（約45分鐘）左右到坑口也是選擇。

以為就此作結？事實上坑口也是今次景點之一。而實情是1995年上映的《回魂夜》，以將軍澳厚德邨為背景，不過TKO Gateway（前稱厚德商場）翻新，現已難以感受到片中李力持於商場內爆格、周星馳彈結他把莫文蔚身上的鬼趕走的情懷。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

釣魚翁不止望到清水灣，也望到香港島柏架山一帶。（周立賢攝）

344米的釣魚翁是清水灣半島最高點。（周立賢攝）

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厚德邨德安樓旁的噴水池在《回魂夜》出現過最少兩次，第一次是保安隊長盧雄投訴人手不足，遭房署職員梁家仁打發，道友明現身借錢。第二次是李先生失足跌死，周星馳再誤槍傷李太太，後者從高處跌落噴水池旁邊而死。

周星馳先後用手、鎚仔等打李太的屍體，李太第一次奇蹟翻生。好景不常，李太用槍自盡，周星馳借道友明輸血不果，以電擊再救醒李太。周星馳在1994年上畫的《國產凌凌漆中》以氣馭刀，在回魂夜疑似繼承了此能力，卻誤用飛刀殺李太，引致後來生靈塗炭。

《回魂夜》噴水池不再設燈添亮，現設圍欄改為種植物，風味不似從前。至於室內場景方面，有指借用當時仍未入伙的德裕樓拍攝，「七孔流血還七孔流血，死還死，兩樣嘢嚟嘅，唔好撈埋一齊」就是在此背景之下而生。值得一提是，片中「重光精神病院」為馬鞍山的「伸手助人協會樟木頭老人度假中心」。

往釣魚翁行山經過《回魂夜》兩大主要場景，相信很多住將軍澳的朋友也想不到。該片拍出屋邨味道，借捉鬼來提倡信念可以扭轉一切。以此為鑑，當你想放棄時，只要堅持信念總會登上山頂。難度方面，逆走較香港旅遊發展局的路線體能要求較高。中途有多個撤出點，若天氣欠佳或體力下降也有緊急路線。

▼▼▼按圖看清沿途風景、設施▼▼▼

釣魚翁往廟仔墩方向走，初段十分難行。（周立賢攝）

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與大家回味《回魂夜》的經典場景（按圖放大）：

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