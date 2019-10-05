【將軍澳行山路線】翠林邨起步連走三個瀑布　途經著名小夏威夷徑

天氣高温又潮濕，行山郊遊真是一件不輕鬆的事呢！加上行山數天前曾經下大雨，如果要攀上山峰，山徑更加會泥濘滿佈、濕滑難行。唯有選擇郊遊徑輕鬆舒展一番算吧！ 今次為大家介紹一條輕鬆山徑，可以連走三個瀑布，漫步欣賞美景。

瀑布靚景（小牛牛授權使用）

路線：翠林邨 > 蓮苑徑 > 蓮苑台瀑布 > 小夏威夷瀑布 > 寳坑徑 > 科技大學 > 白水碗瀑布 全程：7.8公里 需時：約3小時

首先由翠林邨起步，沿翠琳路斜坡直上，山坡靠右邊有梯級直上，經過一條長梯級之後正式進入蓮苑徑。沿途綠草如茵，風景秀麗，更有一些涼亭和長凳休息設施，可供遊人避暑歇息。

蓮苑徑上落波幅少，路徑大部分平緩易走，經過幾條小溪澗之後，很快便到達蓮苑臺瀑布。雖然面積較細小，瀑布也不算高，但水流湍急，形成一道一道小浪頭，平均分布在左右兩旁，加上堤岸長滿了翠綠林蔭，構成一幅美麗的畫面。

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按圖看清沿途風景、設施▼

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拍照後接上寶坑徑，靠左面轉上山坡，轉入小夏威夷徑，這一段斜坡比較吃力，但很快便到達小夏威夷瀑布，風景一樣秀麗，不過水流湍急要特別小心，尤其在瀑布頂位置，距離瀑底甚高，都有一定危險，還有水質欠佳，故不宜在這裏落水嬉戲喔！

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我們再繼續尋找第三道瀑布，首先沿小夏威夷徑折返，返回寶坑徑，經過鷓鴣山到達清水灣道，經過邵氏片埸，進入香港科技大學，走到北門出口，在小巴站左面旁邊轉入山徑，接上石屎梯級，在天橋下經過，沿梯級緩緩而下，終於可從遠處觀看白水碗瀑布。本來打算一直往下走，再穿林走到瀑布底部拍照，可是天氣炎熱，加上體力不繼，唯有留待下次再續。

按圖看清沿途風景、設施▼

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】