《Football Manager 2020》11月推出　將同時於Google Stadia上架

Sports Interactive 與 SEGA Games 昨（15）日宣布《Football Manager 2020》將在 2019 年 11 月推出。足球是一種思考的競賽，從隊伍的選擇到球會轉移及戰術，對於如何在顛峰之上取得碩果，每個人都抱持著自己的想法與意見。而《Football Manager 2020》將提供機會給每個想成為經理的人，證明自己的想法比其他人的更具意義。

在《Football Manager 2020》中，玩家們將成為球隊經理，做出能夠發展及維持球隊水準的一切決斷，掌握球隊的命運，邁向成功。《Football Manager 2020》也將成為系列史上首次在新平台 Google Stadia 上推出，這將會是尚未接觸過相關作品的玩家體驗《Football Manager》系列最快速的方式。

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Sports Interactive 的工作室總監 Miles Jacobson 表示：「在 Stadia 上推出的《Football Manager》使用了只有在 Stadia 平台上才能做到的技術。透過活用 Cloud 以及 Google 的資料中心，讓遊戲能夠平行處理更多比賽。也就是說，可以載入更多的聯賽到自己的儲存檔裡，或是選擇維持原本的聯賽數量，以達到比其他所有平台都更快速的遊戲體驗。」

到發售為止，凡是於 SEGA 認證的線上通路預購《Football Manager 2020》（PC／Mac 版）的玩家，即可享有 10%的折扣（有參加活動的實體店鋪也適用）。除此之外，還能享有在製品版發售前兩週搶先體驗 BETA 版的資格（實體店鋪不適用），單人遊戲模式的檔案可從 BETA 版轉移至製品版，Stadia 平台將無法使用 BETA 版。

《Football Manager 2020》（ PC、Mac、Stadia）、《Football Manager 2020 Touch》（PC、 Mac、iOS、Android）、《Football Manager 2020 Mobile》（ iOS、Android）此三款作品將於 11 月開始依序發售，《Football Manager 2020 Touch》（ NS）也預定在 11 月底發售。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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