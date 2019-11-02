【港超聯】陳文俊承認元朗實力不足　勞高開齋全靠特製護脛？

「我也想知道該如何沖喜，不如你們教教我......」佳聯元朗主教練陳文俊賽後向記者嘆道。 主教練從來不易做，今季首度以主帥身份領軍的陳文俊，甫上任就要面對負面新聞及護級等各種難題，他究竟會如何處理？

元朗助教梁卓長自遇襲後，連日來未有隨球隊操練，今日在港超聯賽事中再亮相後備席，自然成為傳媒焦點。不過似乎元朗方面早有辦法應對，賽前記者見隊長法比奧跟球隊公關相討對策，至賽後梁卓長在跟球迷致謝後，即「頭也不回」地往更衣室方向離去，謝絕傳媒訪問。

主教練陳文俊賽後回應時指，梁卓長仍有傷在身，「長哥跟我說膝頭未能屈曲，需要休息，但今日比賽需要人手，他才『頂住先』。現時他行動不流暢，可是精神不錯，賽後會再跟他了解，及相討往後的事宜。」

梁卓長賽後未有接受傳媒訪問，「急急腳」離場。（袁志浩攝）

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陳文俊指球證漏判 嘆元朗難逃降班區

球隊目前開季7場不勝，聯賽也身陷榜尾，陳文俊直言縱觀港超「最差係元朗」，承認要逃離降班旋渦有難度，「愉園的組織跟防守不錯，球員也有經驗及能力；飛馬一直在改善，近期也在盃賽取勝。」

他特別為今仗落敗而感到不忿，認為球證出現漏判，「有球員接應傳中時於禁區內被踢跌，他看不到；又有球員單對單壓贏對手後遭掃低，他也看不到。每次判決也不利於元朗，我罵他亦無補於事，我可以做甚麼？」

陳文俊批評球證何煒昇連番漏判。（袁志浩攝）

元朗在少踢一人前攻力疲弱，受制度大埔防線。（袁志浩攝）

勞高「開齋」全靠特製護脛

至於開季表現不俗的大埔，今日終憑勞高及杜度等舊臣子建功，取下新季首勝。倒戈的郭嘉諾賽後一反常態拒絕受訪，另一位主教練馮凱文則點名讚揚這兩位外援，「始終球隊有很多新血，仍需多磨合，但他們以領袖角色帶動全隊，希望球員藉勝利重拾士氣跟信心。」

為大埔攻入再領前一球的勞高，慶祝時特意高舉一對護脛，護脛上印有他親人的相片，他賽後指此入球對他別具意義，「我的家庭、妻子、母親跟女兒都對我很重要。今日首次佩帶這護脛，即助我『開齋』，也很高興球隊能取勝，希望能維持下去。」