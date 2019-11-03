【世界海岸賽艇錦標賽】香港女隊勁揪　李嘉文李婉賢雙人雙槳奪銅

去年曾在主場奪海岸賽艇亞錦賽的女子雙人雙槳金牌的李嘉文與李婉賢，今日在「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」不負眾望勇摘銅牌，成為另一支港女子隊在主場揚威。

李嘉文及李婉賢在初段稍在外圍避免與艇群碰撞，俄羅斯與法國則一直於頭2，緊隨其後的「李氏姊妹」於尾段保持優勢，最終一鼓作氣以第3名衝線，連同另一港女隊剛摘下的女子4人雙槳舵金牌，二人為港取得今屆第二面獎牌。

李嘉文（左）與李婉賢衝線後興奮慶祝。（張浩維攝）

摘下銀牌的法國隊「FRA3」，選手同樣是兩姊妹。（張浩維攝）

二人衝過終點後興奮擊掌，在岸邊接受沿岸家人、朋友與觀眾歡呼，妹妹李婉賢一邊划回岸邊一邊笑著高呼：「終於可以放假了！」惹來岸邊觀眾大笑。賽後二人表示滿意表現，「今日發揮得比昨日初賽好，我們回去檢討後，今日做到制定的戰術。」婉賢續道比賽初段本來被其他艇阻擋僅排第4、5名，後來冷靜應對、一槳一槳力追至第3位置。

李嘉文與李婉賢賽後獲邀自拍，兩姊妹在昨日數個失誤後檢討改進，今日在決賽發揮穩定，摘下銅牌。（張浩維攝）

李嘉文與李婉賢的家人到場觀賽，「很難得有那麼多朋友、家人支持。」嘉文感動道。（葉詩敏攝）

嘉文坦言本想追到第2名：「嘗試追至第2，但在波浪下一心急艇身便升起，怕有失誤被對手追過，所以環境因素下還是穩定作戰。」

賽道起點從銅鑼灣遊艇會，到中環10號碼頭和摩天輪近岸，沿中西區海濱長廊、添馬公園、會展中心、金紫荊廣場返回遊艇會；婉賢表示感謝圍觀市民在海濱長廊打氣，「聽到『香港加油』時很興奮，更有動力划，不能讓他們失望。」二人在世錦賽後將有3星期假期休息，接著便會積極為來年4月的奧運資格賽備戰。