【英超】曼聯三連勝告一段落　作客一球不敵般尼茅夫

曼聯挾三連勝之勢造訪般尼茅夫，但般尼茅夫的祖舒亞京治於上半場末段以一己之力擊破曼聯後防，射入精彩一球，結果曼聯客場以0：1 敗走。

曼聯在周中的聯賽盃擊敗車路士，取得作客三連勝，今仗聯賽造訪般尼茅夫，主帥蘇斯克查派出與上仗作客諾域治的相同陣容出戰，拉舒福特﹑馬迪爾與丹尼爾占士合作攻堅。

祖舒亞京治在上半場末段，一己之力避過數名曼聯守衛射破迪基亞十指關。（路透社）

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兩軍上半場初段未有太多「到肉」攻門，丹尼爾占士在中段一記撞射僅僅柱邊出界。及後，馬迪爾在禁區內與對方球員有接觸，雙方稍有爭執，結果費特及謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）各領一面黃牌。

戰至上半場末段，般尼茅夫的阿當史密夫（Adam Smith）右路傳中，祖舒亞京治（Joshua King）在禁區內心口一控，再背向雲比沙卡保護皮球，乘對手伸腳攔截之際，巧妙地挑過對手，「車身」窩利射破迪基亞的十指關，般尼茅夫完上半場前打開缺口。

費特與謝法臣拿馬在上半場有爭執，及後二人各領一張黃牌。（路透社）

為曼聯攻堅的馬迪爾今仗表現一般，未能為球隊帶來入球。（路透社）

曼聯在易邊後力爭平反敗局，惟未有太多具威脅埋門之餘，後防更屢現險象，主隊兩個威爾遜的合作，哈利威爾遜起腳勁射，幸迪基亞單手撲出。曼聯在末段換入小將格連活特增強攻力，格連活特入替後接應費特傳送，近門撞射惟中柱彈出，未能扳成平手，紅魔鬼及後圍攻般尼茅夫亦無功而還，結果以一球落敗，錄得今季第4場敗仗。

後備入替的連格並未能為曼聯扳平。（路透社）

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