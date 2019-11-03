【英超】利物浦完場前7分鐘轟兩球反勝　曼城主場險勝修咸頓

高踞榜首的利物浦作客維拉，大部分時間以一球落後，但於完場前7分鐘連入兩球，險勝維拉並力保聯賽不敗；另一邊廂的曼城同樣在落後下反勝，以2：1挫修咸頓。

曼城在周中聯賽盃以3：1擊敗修咸頓後，兩軍在今輪聯賽再度碰頭，上仗梅開二度的阿古路是役同樣正選掛帥，配合貝拿度施華及史達寧攻堅。

但作客的修咸頓是先開紀錄的一隊，客軍中場岩士唐禁區外撞射，曼城門將艾達臣在撲救時未能接實皮球，禾特普斯近門補中得手，在13分鐘先開紀錄。曼城隨即反撲，但修咸頓防守集中，曼城以一球落後返回更衣室。

曼城門將艾達臣撲救時失誤，禾特普斯門將補射開紀錄。（路透社）

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曼城主帥哥迪奧拿眼見球隊一球落後，半場休息時立即調動，換入加比爾捷西斯增強攻力，「藍月亮」繼續圍攻修咸頓，可惜一直未見成效。曼城戰至70分鐘，迪布尼在底線前急勁傳中，門前的阿古路撞射入網，攻入今季第9個聯賽入球，並助球隊追成平手。

曼城乘勢繼續急攻，貝拿度施華的撞射及迪布尼的間接自由球攻門，同樣無功而還。藍月亮的努力沒有白費，修咸頓門將麥卡菲未能打走曼城的傳中球，後上的基爾獲加撞射入網，助球隊在86分鐘首度反超前，並以2：1擊敗修咸頓。

曼城大部分時間控制戰局，終於由阿古路在下半場中段扳和。（路透社）

利物浦絕處逢生 完場前7分鐘轟兩球反勝

聯賽開季未嘗一敗的利物浦作客鬥阿士東維拉，竟與曼城有相同遭遇，麥甘尼開出罰球，查斯古特球槌建功，經過影像助理裁判（VAR）的判定後，示意入球有效，紅軍在21分鐘落後一球。紅軍及後隨即取得入球，但法明奴的入球在VAR判定後被判越位在先，入球無效。

查斯古特（17號）接應隊友罰球斬中頂入，為維拉打開紀錄。（路透社）

利物浦領隊高普眼見久攻不下，下半場換入張伯倫及奧歷治，二人入替後多次埋門，其中張伯倫勁射疑似省中維拉球員的手部，但球證未有示意。

經歷大半場落後，利物浦終於找到扳平的機會，後上的羅拔臣在後柱接應沙迪奧文尼的傳中頭槌建功，幾歷辛苦在87分鐘扳成平手。利物浦的阿歷山大阿諾特在補時階段開出角球，沙迪奧文尼搶點頂入，在完場前絕殺阿士東維拉，力保聯賽不敗之身，繼續高踞榜首。

羅拔臣在87分鐘頭槌建功扳平。（路透社）

沙迪奧文尼搶點成功，在94分鐘頂入絕殺一球。（路透社）

阿仙奴再度領先下被迫和

在上輪聯賽領先兩球下被迫和的阿仙奴，今仗再度主場迎戰狼隊，他們於上半場中段有拿卡錫迪禁區內橫傳予奧巴美揚撞射入網，21分鐘領先對手1：0，這個入球亦是奧巴美揚效力兵工廠的第50個入球。

阿仙奴及後未能取得保險球，狼隊的摩天奴傳中，魯爾占美尼斯力壓阿仙奴守衛跳頂入網，在76分鐘追成1：1平手，最終再一次在領先下被迫和，痛失兩分。

奧巴美揚在今仗攻入效力球隊以來的第50個入球。（路透社）

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