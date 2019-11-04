【中超】恒大宣布簡拿華路復職　主席：實踐球隊理念並衝擊8連冠

廣州恒大主帥簡拿華路早前被球會召回總部，以「參加企業文化學習班」為由，暫時離任主帥一職，並由隊長鄭智任暫代領隊。恒大方面在周日（3日）晚上公布，簡拿華路「學成歸來」復任主帥一職。

簡拿華路辭任中國隊領隊一職後，專注執教廣州恒大，但他因戰績不佳，而被恒大方面安排返回總部「學習」，並由鄭智擔任暫代主帥一職。據悉，估計鄭智或在餘下3仗賽事領軍，但恒大在周日晚上發聲明公布簡拿華路復任主帥一職。

簡拿華路短暫離任恒大主帥一職後，恒大在周日晚上發聲明恢復「大簡」的職務。（視覺中國／資料圖片）

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恒大的聲明中表示，簡拿華路已向球會方面提交書面報告後，對今季的表現總結及深刻反省，並即日起返回球隊。球隊主席許家印對簡拿華路提出兩個缺點及三個希望，指他雖然在年青球員培養下不少苦功，但在改錯能力方面有待改善，並完美實踐球隊理念的「要麼不做，要做就做到最好」，進一步加強學習，改善球隊能力，並繼續領軍爭奪中超8連霸。

恒大透過聲明宣布簡拿華路復職，並希望他繼續領軍衝擊8連霸。（網上截圖）

廣州恒大在過去9場聯賽及亞冠中，1勝4和4負的尷尬戰績，現時以63分暫居榜首，僅以1分之差力壓次席的上海上港，而北京國安只兩分緊隨其後，恒大下輪將硬撼上海上港，若恒大希望完成8連霸霸業，下仗不容有失。