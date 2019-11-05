【英超】連格11個月未有交入球或助攻　漸失曼聯正選位置

曼聯的連格（Jesse Lingard）在球隊上的正選位置，最近被安達斯彭利拿取代，他在後備入替後依然未有貢獻，最近更有一項尷尬紀錄，顯示出連格對曼聯的進攻力未有太大幫助。

現年26歲的連格，在季初首兩仗賽事，亦被主帥蘇斯克查委以重任，正選披甲出戰，但在球隊前線未有太多建樹，而他的正選位置逐漸被隊友安達斯彭利拿替代。連格在10月英超的4場聯賽中，其中兩場後備入替，另外兩場更未被列入大軍名軍。

連格在今季英超仍未錄得中目標的射門。（Getty Images）

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連格在2019年的英超賽事，依然未有錄得任何入球或助攻，對上一次已經是去年在「拆禮物日」交出助攻，助對手射破哈特斯菲的大門，至今長達20場上陣賽事，在11個月間未能在聯賽錄得進攻的數據。

連格的表現使他逐漸失去上陣機會，亦受到不少球迷的抨擊。根據足球網站《Givemesport》的統計，連格在今季聯賽中錄得4次埋門，但悉數未能命中目標。

連格失去曼聯的正選位置，在近兩場亦有後備登場。（路透社）

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現時在英超敬陪末席的屈福特，在主場僅敗車路士1：2，主隊門將賓科士打（Ben Foster）參與最後一擊，近門頭槌攻門差點收死車路士的阿列沙巴拿加。現年36歲的賓科士打的1次中目標攻門，已比連格的「零中龍」為多，對連格的進攻球員而言，絕對是一個尷尬紀錄。