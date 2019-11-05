【游泳】 歐鎧淳學習方力申精神 　「上一代泳手意志異常」

有些感受，大概只得並肩作戰的戰友知道；就如落實出戰個人第4屆奧運的「陪練員」歐鎧淳，看到師兄方力申以比目標時間更快完成45公里環島泳後感動而泣。 「他讓我知道，運動員沒有不可能。」

港隊女飛魚歐鎧淳今早參與慈善挑戰環島游，是陪伴前港隊師兄方力申落海游水的第3位泳手，「之前一起練習時是中速，今日以為他游12小時會稍放慢，但我下水後要追住他游，所以我上水後也有信心跟團隊和他媽媽說，他沒有問題的。」歐鎧淳笑道。

歐鎧淳上台時仍在為師兄方力申而感動。（葉詩敏攝）

歐鎧淳在陪伴方力申游完第3段後，便上岸等待師兄「凱旋」。（葉詩敏攝）

運動員挑戰體能極限的苦、以意志逼使自己往前的瘋狂，相信在場沒人比歐鎧淳更清楚。在方力申打破紀錄前，她與旁人一樣也曾以為45公里環島游是不可能任務：「我們問專業的公開海域泳手，他們都說可以完成到，但這是45公里，30公里的話是沒有問題的，作為泳手會知道多一公里就是多一公里。」

歐鎧淳之前與方力申一起練習，她表示今日方力申比練習游速度更快。（由大會公關提供）

歐鎧淳：感動得想起菲比斯奪8金

的確，大概在體力透支時，連50米都是遙遠的距離，只能靠意志撐下去。「不只是因他能完成到，我才覺得很感動、很犀利。而是那麼多人都認為不可能的事，他有信心並肯去做，而且還破了紀錄，」歐鎧淳感觸說：「可見上一輩運動員意志異常，我們要學習這種精神，不能練多少少水就喊辛苦。」

歐鎧淳坦言受到方力申的驚人意志啟發。（葉詩敏攝）

運動員每天在訓練時均會經歷失敗和挫折，他們要在內心質疑自己的聲音中活過來，近年由職業泳手至備受注目的「美人魚」，歐鎧淳所承受的壓力不少。今天，退役15年的師兄方力申以驚人意志完成壯舉，她感嘆謂想起2008年看到美國泳手菲比斯奪得8金的畫面：「好感動，很感謝他今日給予我們這種感覺和正能量，推動了我更想努力練水、去繼續進步。」

淳淳透露將在12月遠赴澳洲訓練，為來年東京奧運積極備戰。