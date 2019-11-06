【英超】賓特拿自傳爆「終極核彈」　轉投阿仙奴前曾被性侵

前阿仙奴前鋒賓特拿（Nicklas Bendtner）最近在新出自傳《Both Sides》，稱自己在16歲那年的大除夕、即將加盟阿仙奴之前，曾被好友性侵。

這名丹麥前鋒在2004年由哥本哈根轉戰英超，加入阿仙奴青訓，2005年升上一隊後7季在171場比賽為「兵工廠」射入45球。被球迷戲稱「Lord賓」的他，今季回到丹麥超聯加盟哥本哈根，最近推出自傳，自爆當年初投阿仙奴的一段往事。

賓特拿為阿仙奴在7季射入45球。（Getty Images）

賓特拿自爆曾被隊友性侵。（Getty Images）

31歲的賓特拿稱，在2003年除夕，轉投阿仙奴前，只得16歲的他睡覺時被友人性侵。曾效力過伯明翰、新特蘭、諾定咸森林的他，以假名「沙拉斯（Silas）」稱呼該名朋友。他指沙拉斯邀請他一起吸食「毒品」，將咖啡因丸磨成粉末，用鼻子吸入肺部，扮作吸食海洛英，但被賓特拿拒絕。

賓特拿稱「沙拉斯」曾向他提供毒品。（Getty Images）

「他明知我是直的」

「沙拉斯見到我與數名女生一起，明知我是『直』的，」Lord賓自傳中寫道：「但我起床的時候，只見到他在玩弄我的陽具。」賓特拿指自己當時的反應，「就如一個異性戀的青少年一樣」，雖未有動手打人，但「就如瘋子一樣痛罵他」。之後他立即穿回衣服離開，並且自此沙拉斯絕交。

賓特拿今季重返哥本哈根。（Getty Images）

賓特拿又指沙拉斯曾提出和好，但這名丹麥國腳拒絕對方的要求。為丹麥上陣81次入30球的他又說：「施拉斯過的是遊埠的生活，一直以來或多或少都是躲於衣櫃裏。他身邊充滿了謊言及虛偽的人，我亦曾是其中一人。」